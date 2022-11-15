Как многодетная мама из Ростовской области узнала все о пожарах и начала спасать жизни

Елена Игнатова - мама четверых детей, успешно совмещает семью и ответственную работу. Фото: из архива героини публикации

У Елены Игнатовой четверо детей, сын и дочки, а еще – четыре года опыта работы в МЧС. Женщина трудится диспетчером в 91-й пожарно-спасательной части города Шахты Ростовской области. Она признается, что, когда устраивалась в ведомство, никакой романтики не было.

«ПРИЯТНО, ЧТО ДЕТИ ГОРДЯТСЯ МЕСТОМ РАБОТЫ МАМЫ»

- Просто искала работу со сменным графиком, чтобы было время на семью, - рассказывает она корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону».

Но то, что начиналось, казалось бы, так прозаично, сейчас стало самым любимым делом. По словам Елены, она счастлива от того, что помогает спасать жизни.

- А еще безумно приятно осознавать, что дети гордятся местом работы мамы, - улыбается диспетчер.

Елена признается, что когда устроилась на работу, ее очень пугала ответственность.

- Даже когда сутки выдаются спокойными, все равно испытываю внутреннее напряжение, ведь в любой момент может поступить сообщение о пожаре. К этому добавляется тревога за наших ребят – пожарных. Ведь их работа связана с риском для жизни. Часто домой прихожу как выжатый лимон. Но, несмотря на это, ни одной доли секунды не сомневаюсь в том, что выбрала именно свою профессию, - продолжает сотрудница МЧС.

Диспетчером МЧС Елена работает четыре года. Фото: из архива героини публикации

«ЗАЧАСТУЮ ТРАГЕДИИ И АЛКОГОЛЬ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ»

Кстати, как оказалось, в этой же пожарной части много лет назад работала и ее бабушка, которой, к сожалению, уже нет в живых.

- Узнала об этом совершенно случайно. Вернее, то, что бабуля была пожарным инспектором, для меня секретом не являлось. Но то, что она работала именно в этой части, я не знала, - говорит Елена.

По словам сотрудницы МЧС, самая горячая в прямом смысле слова пора - лето – начало осени, когда сухая трава вспыхивает словно спичка.

- Это если говорить о природных пожарах. А вот бытовые случаются вне зависимости от времени года. Чаще всего дома или квартиры загораются по двум причинам: короткое замыкание и человеческий фактор. Зачастую трагедии и алкоголь взаимосвязаны. Нередко случается, что пьяный человек просто не смог проснуться, когда начался пожар, и погиб даже не от ожогов, а от отравления угарным газом. Ведь после алкоголя чувствительность притупляется. Человек может крепко спать и не почувствовать запах дыма, - рассказывает Елена.

Многодетная мама говорит, что самые счастливые моменты, это когда вся семья в сборе! Фото: из архива героини публикации

И ПОЖАРНЫЕ, И ПСИХОЛОГИ

Кстати, сотрудники пожарно-спасательной части выезжают не только на пожары, но и на другие ЧП.

- В моей практике был случай, когда наши ребята спасли молодую женщину, маму двоих детей. Она после ссоры с мужем собиралась спрыгнуть с вышки сотовой связи. Причем, видимо, на адреналине, смогла забраться почти на самый верх. Наши спасатели подоспели вовремя, они убедили ее не совершать страшный поступок. А потом помогли спуститься на землю, потому что слезть с башни самой у нее не получилось, - рассказывает сотрудница МЧС.

Кстати, среди прочего, говорит Елена, спасателей обучают и психологии.

- Тем, кто выезжает на ЧП, эти навыки помогают работать с людьми, оказавшимися в чрезвычайной ситуации, а нам, принимающим вызовы, - правильно собирать информацию. Случается, что во время происшествия человек из страха неосознанно путает факты. К примеру, однажды мне поступил звонок от пожилой женщина, которая сказала, что горит столб. При этом пенсионерка трижды назвала неверный адрес, а позже выяснилось, что полыхала не опора ЛЭП, а заброшенное здание, - говорит Елена.

«ЕСЛИ Я НЕ ИДУ НА РАБОТУ, ТО РАБОТА ИДЕТ КО МНЕ»

А однажды сотрудница МЧС сама оказалась «по ту сторону баррикад».

- Был жаркий сухой сентябрь, шел второй день моего отпуска. Я была дома, и тут ко мне вбегает соседка с криками: «Лена, это у тебя пожар?», - вспоминает дончанка.

Оказалось, что пока Елена хлопотала в доме, во дворе вспыхнула хозпостройка.

- Мне повезло, что в этот момент не было сильного ветра, иначе огонь мог бы перекинуться и на дом. На вызов приехали ребята из моей части. Я тогда сказала в шутку: «Если я не иду на работу, то работа идет ко мне», - продолжает диспетчер МЧС. – К счастью, у истории был счастливый конец. Пламя быстро потушили, огонь не успел распространиться. Наши пожарные как и всегда сработали на отлично!

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