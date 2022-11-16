В каких случаях необходима диагностика МРТ, рассказала ростовский невролог

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Наталья Криштопина работает в профессии около 20 лет. Но уже с детства знала, что будет помогать людям, так как росла в семье врачей. В первые годы своего профессионального пути врач работала неврологом по оказанию круглосуточной неотложной неврологической помощи. Сейчас же она невролог высшей категории центра экспертной диагностики «МРТ Плюс Ростов».

Доктор рассказала о самых частых жалобах ростовчан. А также объяснила взаимосвязь МРТ и неврологии.

РОСТОВЧАНЕ ЧАЩЕ ЖАЛУЮТСЯ НА БОЛИ В СПИНЕ

- Почему вы выбрали делом жизни медицину?

- Я родилась в семье медиков. Все разговоры, которые велись дома, были вокруг медицины. И само собой уже было понятно, что и я буду врачом. Чувствовать то, что ты нужен людям, что ты в силах им помочь, это самое дорогое в жизни. Работать в медицине, это уже не выбор профессии, а образ жизни.

- А как вы пришли в сферу неврологии и сферу МРТ-диагностики?

- В институте надо пройти все специализации и узнать, какое направление ближе. Только так можно понять, к чему лежит душа. А нервная система везде. Здесь надо осмотреть всего больного. И это, как по мне, очень интересно.

МРТ Плюс Ростов

- С какими проблемами к вам чаще всего обращаются пациенты?

- Самые частые жалобы - боли. Это и боли в спине, и головные боли, и различные головокружения. Часто обращаются и с повышенным артериальным давлением. В таком случае важно объяснить пациенту, что здесь нужно также разбираться и с кардиологом. Так как препараты по снижению артериального давления назначает именно он. А невролог уже помогает справиться с неприятными последствиями хронической болезни.

- За последние годы какие самые распространенные диагнозы среди ростовчан?

- Самая распространенная причина обращений - боли в спине. Наш комфортный образ в жизни приводит к этому, так как человек мало двигается и ходит. Еще часто жалуются на головные боли из-за ритма жизни и хронических недосыпаний.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ ЖЕЛАНИЯ ПАЦИЕНТА

- А при каких симптомах стоит посетить невролога?

- Этих симптомов множество. Одним из них являются болевой синдром. Его причиной может быть многое. И гипертоническая болезнь, и грыжа в позвоночнике, и инфекционный процесс.

- От чего зависит успех лечения?

- Успех зависит от желания самого пациента победить свой недуг. А также от квалификации врача, тщательности и скрупулезности выполнения пациентом всех назначенных рекомендаций. Ведь не может быть в рекомендациях чего-то второстепенного.

- Можно ли говорить, что от неврологических диагнозов можно избавиться полностью?

- Если взять остеохондроз, то по определению, это дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника. То есть это возрастные изменения в позвоночнике. Исцелить от остеохондроза невозможно. Здесь человек должен сам себе помогать.

Фото: МРТ Плюс Ростов

- А какую роль играет МРТ-диагностика в неврологии?

- Такая диагностика уже не один десяток лет помогает в постановке диагноза. Прежде всего это высокая точность и минимум противопоказаний. Не требуется определенной подготовки к исследованию. И МРТ не несет в себе рентгеновской нагрузки.

Также на ранних стадиях МРТ позволяет увидеть опухоли, позволяет определить характер новообразований, его локализацию и размеры. Следовательно, это позволяет не терять времени, раньше начать лечение и добиться положительного эффекта.

- А стоит ли перед походом к неврологу сначала сделать МРТ? Или, прежде всего, нужно идти к неврологу?

- Сначала визит к врачу, сбор жалоб, анамнез, осмотр. А потом уже доктор определяет, какие методы диагностики нужны и выписывает лечение. Так как те же головные боли, могут быть при различных заболеваниях.