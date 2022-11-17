Ростовский педиатр рассказала, почему постоянные детские простуды являются нормой

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Как подготовить ребенка к детскому саду и снизить стресс, рассказала заместитель главного врача по медицинской части, врач педиатр лечебно-диагностического центра «Здоровье» Нелли Сулима.

У КАЖДОГО ВОЗРАСТА СВОИ БОЛЕЗНИ

- Почему вы решили связать свою профессиональную деятельность с педиатрией?

- Меня сподвигло желание помогать людям. В моей семье врачей не было. Так что я стала первой. И ни разу не пожалела о своем выборе. А когда в институте настало время выбора специализации, я сразу выбрала педиатрию. Так как мне нравятся мои маленькие пациенты, особенно когда они выздоравливают.

- С какими проблемами чаще всего обращаются к педиатру?

- Педиатр начинает наблюдать за состоянием ребенка с его рождения и до 18 лет. В разном возрасте обращаются с разными проблемами и вопросами. До года чаще всего происходят профилактические и плановые осмотры, где педиатр оценивает физическое, психическое состояние здоровья и дает советы родителям по поводу его поддержания. А когда ребенок начинает ходить в детский сад, то чаще всего обращаются по поводу различных инфекционных заболеваний. В школьном возрасте чаще преобладают проблемы с желудочно-кишечным трактом. Реже обращаются с неврологическими, кардиологическими проблемами. Но это тоже имеет место быть.

ЧАСТЫЕ ПРОСТУДЫ У РЕБЕНКА В ДЕТСКОМ САДУ - НОРМА

- Когда дети начинают ходить в детский сад, то у малыша появляются болезни. Нужно ли готовить ребенка к детскому саду? Может, можно как-то сгладить процесс адаптации организма?

- Готовить, конечно, нужно. Для каждого ребенка начало посещения детского сада - огромный стресс, так как в жизни малыша меняется все: окружение, требование, питание, распорядок дня. Поэтому задача родителей - максимально снизить этот стресс перед началом посещений. И желательно это начать делать за несколько месяцев.

Родителям нужно самим познакомиться с распорядком дня в саду и подстроить свой режим к режиму детского сада. Укладывать спать в то же время, готовить похожее меню, учить ребенка навыкам самообслуживания. И научить общаться малыша с детками его возраста. Например, на детской площадке подходить и знакомить детей. А еще рассказывать о садике только положительно. И не пугать им в качестве наказания.

Если говорить, что ребенок начинает чаще болеть в саду, то так происходит у большинства в течение первого года. Родителям следует относиться к этому спокойно, одевать кроху по погоде, не перегревать или переохлаждать. А также делать прививки. И все это максимально поможет ребенку адаптироваться.

Фото: ЛДЦ «Здоровье»

- Могут ли дети перерасти некоторые болезни?

- Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от самой болезни, ее тяжести течения, от индивидуальных особенностей организма и состояния иммунитета.

Например, в младенчестве многие дети страдают коликами. В таком случае просто нужно набраться терпения и выполнять рекомендации врача. И с возрастом это обязательно пройдет. То же самое касается и часто болеющих «садиковских» детей. Когда ребенок часто болеет в детском саду, говорят, что потом он реже будет болеть в школе. И это действительно так. Так как при контакте с вирусами дети накапливают иммунитет, набираются антителами, которые потом защищают организм от большинства вирусных инфекций. Так дети рано или поздно перерастают. Это касается и отитов, и аденоидов, и аллергии, если течение этих заболеваний не тяжёлое, а лечение своевременное.

ВАЖНО РАСПОЛОЖИТЬ РЕБЕНКА К СЕБЕ

- А как проходит обычный прием маленького пациента?

- Первым делом необходимо расположить к себе ребенка. Если пациент совсем маленький, то нужно его успокоить. Так как только в спокойном состоянии ребенок дает себя нормально осмотреть. В более старшем возрасте осмотр уже проходит в доверительно-игровой форме.

Но кроме лечения, педиатр еще занимается профилактикой заболеваний, а также проводит разъяснительные беседы с родителями по поводу того, как поддерживать здоровье ребенка. При необходимости педиатр также направляет ребенка к более узким специалистам для дальнейшего обследования и лечения.

- Что для вас самое ценное в работе с детьми и их родителями?

- Для меня самое ценное - улыбки маленьких пациентов и доверие их родителей.