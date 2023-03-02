Дизайнер-конструктор и техник-керамист: Нашли в Ростове вакансии с зарплатой больше 100 тысяч

Вакансии с шестизначной зарплатой есть и в Ростове, и в области. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Деньги — часто решающий вопрос при выборе работы у дончан. На высокие заработки чаще могут претендовать опытные профессионалы со специальным образованием и солидным стажем. Какие высокооплачиваемые вакансии предлагают в Ростовской области сейчас, узнали у регионального представителя сервиса «Авито Работа» в ЮФО Сергея Коновалова.

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ

Если работа с огромным количеством людей вам подходит, то это профессия вашей мечты! В донской столице руководителю направления экспедирования в транспортной компании с собственным автопарком предлагают оплату от 150 тысяч рублей. В задачи менеджера входят организация грузовых перевозок, планирование оптимальных маршрутов, расширение клиентской базы, выполнение планов по прибыли. На это место возьмут кандидата со стажем в экспедировании не менее трех лет и с опытом участия в торгах и тендерах.

СУПЕРВАЙЗЕР

Еще одна вакансия высокооплачиваемая вакансия - супервайзер торговых представителей. В Шахтах Сумма включает фиксированный оклад, проценты с продаж и бонусы за выполнение планов. Кроме того, специалисту будут оплачивать мобильную связь и компенсировать расходы на ГСМ и амортизацию автомобиля. От кандидата требуются профильный опыт, знание программы «1С:Торговля», уверенные навыки ведения переговоров. Также ему назначат трехмесячный испытательный срок.

Дизайнер-конструктор мебели в Ростове, согласно вакансии, может зарабатывать до 200 тысяч. Фото: Владимир МАЗЕНКО

ДИЗАЙНЕР-КОНСТРУКТОР МЕБЕЛИ

Здесь общаться с людьми тоже придется, но все же больше времени проводить времени за компьютером. Дизайнер-конструктор корпусной мебели на ростовской фабрике может рассчитывать на зарплату от 100 до 200 тысяч рублей. В числе требований к соискателю указаны высшее профессиональное образование, знание мебельных материалов и фурнитуры, уверенное владение специальным программным обеспечением, а также не только профильный стаж, но и опыт в продажах премиум-сегмента. Ему поручат встречаться с заказчиками, разрабатывать дизайн-проекты с расчетами и передавать чертежи на производство.

ЗУБНОЙ ТЕХНИК-КЕРАМИСТ

В список высокооплачиваемых специалистов традиционно входят врачи-стоматологи. Но хорошие заработки в частных клиниках предлагают и сотрудникам среднего звена. Так, в Азове зубной техник-керамист с навыками работы по цифровому протоколу может претендовать на зарплату от 200 тысяч рублей. Он будет трудиться на производстве полного цикла, использовать передовые технологии и повышать квалификацию за счет работодателя. А иногороднему сотруднику клиника поможет с жильем.

Автоэлектрику-диагносту в Шахтах обещают платить до 150 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

АВТОЭЛЕКТРИК-ДИАГНОСТ

Опытному автоэлектрику-диагносту в мультибрендовом автосервисе в Таганроге обещают заработки от 100 до 150 тысяч рублей. Весь необходимый для работы инструментарий и, если понадобится, обучение - за счет компании. Специалист займется диагностикой и ремонтом проводки, прошивкой компьютерного оборудования, установкой автомагнитол, видеорегистраторов и сигнализации.

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