Терпеть уже не было сил: За еще не родившимся малышом в Ростовской области выехала полиция

Полиция с "мигалками" и сиреной прорывалась сквозь пробку, чтобы успеть. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Еще одной доброй новостью порадовали донские правоохранители. Госавтоинспекторы, которые часами проверяют документы у водителей на дороге, в этот раз встретили не кислую мину нарушителя, нарвавшегося на протокол, а взволнованного отца, который сам искал встречи с полицейскими и просил помощи.

- Жена рожает! - выпалил с ходу мужчина, и всем все стало ясно.

БОЯЛСЯ НЕ УСПЕТЬ

Дело было на подъезде к Ростову, и «Хенде» с пассажиркой, которой никак нельзя было ждать, застрял в пробке. Поняв, что затор на дороге быстро не пройдет, а жена терпеть уже не может, супруг обратился за помощью к инспекторам ГИБДД.

Капитан полиции Олег Бутенко и младший лейтенант Алексей Латыпов, не теряя ни секунды, сделали все, что от них зависит. Сообщив о случившемся в дежурную часть, включили проблесковые маячки, сирену и сказали будущему отцу следовать за ними.

Перед машиной правоохранителей пробка будто расступалась, и, следуя «хвостом» за полицейскими, семья выехала из затора. Инспекторы ДПС сопроводили роженицу и ее мужа до самого роддома, где появился на свет здоровый и крепкий мальчонка.

- Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников полиции жизнь матери и ребенка оказались вне опасности, - прокомментировали доброе дело в донском главке.

Пока мама была занята крохой, папа от всей души благодарил полицейских за помощь — он даже не представляет, как все могло сложиться, не встреть он их на дороге.

Полицейские сделали все, чтобы доставить женщину в роддом как можно скорее.

НЕ ВСЕГДА УСПЕВАЮТ В РОДДОМ

Госавтониспекторы нередко помогают будущим мамам, которых роды застали в дороге, вовремя добраться в медицинское учреждение. Бывает, что дончанам приходится принимать роды вдали от дома.

Так, ростовчанка Татьяна Агудова, ехавшая с двумя детьми в поезде «Томск — Адлер», помогала принимать преждевременные роды у Татьяны Зикранец. До ближайшей станции было еще три часа, а третьи роды были стремительными.

Роженице повезло, что в вагоне с ней ехала акушер на пенсии Мария Кобелева, а ростовчанка ей помогала. В результате все прошло благополучно. На свет появился мальчик Илюша весом 2400 граммов.

Две Татьяны решили породниться — мама малыша позвала дончанку стать крестной своему крохе.

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