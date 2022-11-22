Как продлить жизнь суставам и уберечь себя от травм, рассказал ростовский травматолог

Фото: Архив КП

Главный травматолог Северо-Кавказской дирекции здравоохранения, заведующий отделением травматологии Алексей Скаржинский разработал авторскую методику оперирования хрящевой ткани, а также проводит малотравматичные закрытые операции по остеосинтезу костей при переломах и работает со сложными случаями первичного и ревизионного эндопротезирования суставов.

Доктор рассказал, с какими проблемами чаще всего обращаются ростовчане, а также о своей авторской методике по лечению хрящевой ткани.

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО - ЭТО КОНСТРУКТОР

- Почему вы выбрали именно такую специализацию?

- С детства любил технику, а травматология неразрывно связана с различными техническими изделиями. Конструктор здесь человеческое тело, которое так или иначе страдает при различных травмах, заболеваниях, а врач помогает исправлять.

Травматология также является мужской профессией в медицине, которая связана с нагрузками. Когда ты, что-то ремонтируешь, тот же перелом, а потом видишь результаты, то ты счастлив.

Фото: из архива Алексея Скаржинского

- С какими травмами приходится работать чаще всего?

- Учитывая, что мы работаем на железной дороге, травмы самые разнообразные. Чаще это ортопедия, нежели травматология. Ортопедия связана с более плановой помощью. Мы получаем пациента с заведомо имеющейся давно патологией, которую затем исправляем. Это подчас этапные операции и этапное реабилитационное лечение.

- Какие запоминающиеся случаи из практики у вас были?

- Когда привозят, по мнению травматолога-ортопеда, заведомо безнадежного пациента, а ты отдаешь всего себя на операции. Потом такой больной выздоравливает и приходит через несколько недель своими ногами живой, здоровый и благодарит. Это самое запоминающееся. И таких случаев много.

НУЖНО ЗАНИМАТЬСЯ СОБОЙ

- А как уберечь себя от травм в повседневной жизни? Возможно ли это?

- Если говорить честно, то никак. Просто не нужно быть слишком храбрым и смелым, чтобы пускаться во все тяжкие. Нужно вдумчиво к себе относиться. А травм избежать просто невозможно. И для этого существует травматология.

- У вас есть авторские методики оперирования дефектов хрящевой ткани. Можете подробней об этом рассказать?

- Изношенный хрящ восстанавливать крайне сложно. И на современном этапе развития науки это практически невозможно. А вот, когда у молодых людей острые травмы, мы восстанавливаем хрящевую поверхность. Как правило, это хрящ коленного сустава.

Когда-то давно при травмах коленного сустава стали наблюдать такую вещь. Например, у человека произошел хрящевой дефект поверхности бедра. При обследовании эндоскопом, было видно, что кусок этого оторванного хряща перемещается в полости сустава. Сначала врачи замещали дефект синтетикой, затем пересаживали костно-хрящевые столбики с ненагруженных зон сустава. Но несколько лет назад попробовали просто пришить оторванный хрящ в само место, откуда он оторвался. И мы получили великолепные результаты. Это сложная, кропотливая работа, но в итоге все прекрасно получается.

Фото: из архива Алексея Скаржинского

- Как сохранить здоровье хрящей и суставов, как продлить им срок службы в течение жизни?

- Необходимо заниматься собой. Каждый второй приходит с жалобами на боли в суставах, позвоночнике и так далее. Пациенты рассчитывают на волшебство со стороны ортопеда, они очень сильно хотят, чтобы им дали волшебную таблетку или мазь, а сами не хотят прилагать малейших усилий. Мы всегда советуем им позаниматься спортом или йогой.