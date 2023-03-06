Стоят и гуглят вместе с покупателем: какие цветы к 8 Марта привезли в Ростов

При желании всегда можно сторговаться. ФОТО: Попова Екатерина

В ближайшие дни цветочники станут для ростовчан настоящими феями, которые подберут и создадут роскошный букет на любой вкус, цвет и кошелек, да так, что ни одна дама не останется равнодушной.

Мы прошлись по цветочным точкам и узнали цены на самые популярные цветущие и пахучие символы Международного женского дня.

МЕСТНЫЕ ТЮЛЬПАНЫ С ГОЛЛАНДСКИМИ ЛУКОВИЦАМИ

Все рейтинги бьют они - красные, желтые, белые, розовые тюльпаны. В этом году большинство - местного производства. Везут в основном из Большого Лога, что на развязке на Волгодонск. Но встречаются тюльпаны и из соседнего Краснодара. Исключения тоже имеются. Так некоторые закупились голландскими луковицами и самостоятельно вырастили цветы.

Каких только тюльпанов нет, выбирай, любой! ФОТО: Попова Екатерина

В ларьках за штуку этого представителя семейства лилейных просят сто рублей, а на дорожках они же - по 80 и 70. Но, если банальные тюльпаны надоели, можно за 120 купить один пионовидный тюльпан. Кстати, продавцы говорят, что он и простоит дольше.

Но если чуть дольше постоять и покрутить носом перед продавцом, тот пойдет на уступку. Одна цветочница предложила три тюльпана за 200, а другая – пять цветов за 450.

ПРОДАЕТСЯ ВСЕ

- Для молоденьких, в основном, берут пионовидные тюльпаны. А для тех, кто уже в возрасте, проще купить классику. Они ведь в моде не разбираются, и им может не понравиться, - со знанием дела советует продавец.

А еще добавила, что пионовидные простоят в вазе до месяца, а то и больше.

- Этот тюльпан еще будет нарастать и превращаться в очень круглый цветок, похожий на пион. Вот моим тюльпанам десять дней, а они как будто только срезаны, - хвастается торговец.

А есть букеты в корзинах. ФОТО: Попова Екатерина

Другие же пока особых предпочтений в выборе клиентов не заметили.

- Вы знаете, кому, что нравится. Нет покупателя конкретно на что-то. Продается все, - продолжает собеседница.

Подорожают ли тюльпаны ближе к 8 Марта, продавцы затрудняются ответить. Большинство говорит, что будут смотреть по обстановке. А другие уверенно отвечают, что подорожает на пять – десять рублей.

- Поднимутся ли цены, точно не могу сказать. В зависимости, как будет на рынке. Пока цена у всех держится одинаковая. Сегодня и завтра, скорее всего, она не изменятся, - рассуждает мужчина-продавец.

ЕСТЬ И В ГОРШКАХ

А вот о мимозе в этом году мало кто вспоминает. Поэтому продавцы эту несчастную убрали на дальние полки и даже не предлагают. Но зато стоит как тюльпан – сто рублей за ветку.

В непростую борьбу с традиционными тюльпанами вступили сухоцветы гипсофилы. В отличие от остальных они стоят по несколько месяцев, а то и годами. Стоит это удовольствие 400 рублей за стакан.

Сухоцветы оценят любители практичности. ФОТО: Попова Екатерина

- Сами по себе гипсофилы беленькие, но, когда мы их закупали, их уже покрасили в нежно-сиреневый, желтый, розовый и голубой. Так они привлекательней смотрятся, - объясняет женщина. - Если занесете их в тепло, они еще немного раскроются, а потом высохнут. Но цвет сохранят.

Также к сухоцветам бесплатно прилагают открытку, где можно собственноручно написать пожелания своей любимой.

Для любителей цветов в горшках есть гиацинты - по 390 рублей, фиалки - по 250, цинерария - по 500. Разнообразие горшочных цветов такое большое, что сами продавцы толком не могут сказать, что за цветок они продают. Поэтому стоят и гуглят вместе с покупателем.

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