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Общество6 марта 2023 14:55

Преступление в картинках: ростовский суд рассмотрит апелляцию, которую нарисовал осужденный за убийство

В Ростове суд рассмотрит апелляцию, нарисованную ручкой и цветными карандашами
Анна ШИЛЯЕВА
Суд рассмотрит необычную апелляцию

Суд рассмотрит необычную апелляцию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовский областной суд поступила необычная апелляция от жителя Шахт, которого осудили за убийство. Оригинальность документа в том, что он был нарисован. Тот факт, что заключенный творчески подошел к процессу обжалования приговора, подтвердили и в суде.

КРЕАТИВНЫ ПОДХОД

В толстой тетради формата А-4 шахтинец, осужденный на десять лет за убийство друга, нарисовал ручкой тот вечер, когда было совершено преступление.

На листе в клетку изображены двое мужчин, которые сидят друга напротив друга. Один из них держит в руках нож. Между мужчинами стоит стул, а на нем – бутылка.

На второй картинке нарисована голова. Пометками отмечено, куда были нанесены ранения.

Кстати, эту жалобу приняли к рассмотрению. В пресс-службе областного суда сообщили, что заседание состоится 30 марта.

Злоумышленник творчески подошел к обжалованию приговора. Фото: телеграм-канал "Адвокат Багатурия"

Злоумышленник творчески подошел к обжалованию приговора. Фото: телеграм-канал "Адвокат Багатурия"

НАСТАИВАЕТ НА САМООБОРОНЕ

- Указанное дело поступило в Ростовский областной суд с апелляционной жалобой осужденного, в которой изложены его доводы несогласия с приговором суда первой инстанции. В настоящее время проводятся мероприятия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом для подготовки к судебному разбирательству, - сказали в суде.

В апелляции мужчина просит смягчить ему наказание, настаивая на том, что совершил не предумышленное убийство, а превысил пределы допустимой самообороны.

Такая апелляция точно запомнится судье. Фото: телеграм-канал "Адвокат Багатурия"

Такая апелляция точно запомнится судье. Фото: телеграм-канал "Адвокат Багатурия"

ОБИДЕЛСЯ НА «ПОДКАБЛУЧНИКА»

Как следует из информации, опубликованной на сайте городского суда Шахт, злоумышленник поругался со знакомым и, после чего несколько раз ударил того ножом в голову и шею.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, дебошир обиделся на то, что его назвали подкаблучником.

От полученных травм мужчина скончался, а злоумышленник с приятелем на машине вывезли тело убитого безлюдное место. Но вскоре подозреваемого задержали, завели дело, а после расследования отправили под суд.

КОММЕНТАРИЙ ЭКПЕРТА

"ВСЕ ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛЕНЫ"

Как рассказал адвокат Вадим Багатурия, статья 389.6 УПК РФ задает критерии апелляционной жалобы: наименование суда, в который она подаётся; сведения о её подателе; указание на обжалуемый судебный акт; доводы жалобщика; перечень приложений и подпись.

- Безусловно, в апелляционной жалобе нельзя использовать бранную лексику или оскорбления, но про форму жалобы - письменную или графическую - закон ничего не говорит. При изучении "шедевра" подсудимого становится ясно, что все требования статьи 389.6 УПК РФ им выполнены, а, значит, в рассмотрении его жалобы суд апелляционной инстанции отказать не может. С точки зрения же наглядности, такая форма жалобы на голову выше текста, что гарантирует ее тщательное изучение судьями, - сказал адвокат.

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