Какие привычки могут нарушить эндокринную систему, и что с этим делать рассказала ростовский эндокринолог

Фото: Архив КП

Главный врач эндокринолог «Клиники Эксперт Ростов» Ирина Преснякова в профессии уже 26 лет. Она награждена многими дипломами и наградами за участие в медицинских событиях города, области и страны.

Ирина Валерьевна рассказала, как не упустить начальную стадию развития болезни, на какие симптомы обращать внимание, а также посоветовала, как правильно питаться.

ПРОФИЛАКТИРОВАТЬ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

- Почему вы решили связать свою жизнь с медициной?

- Я с раннего детства восхищалась человеческим мужеством и гуманностью врачей. Все детство я взвешивала плюсы и минусы этой профессии, думала, смогу ли я быть доктором. И не пожалела о своем выборе.

- С какими проблемами чаще всего обращаются ростовчане к эндокринологу?

- В первую очередь, это пациенты с уже имеющимся сахарным диабетом или с возможными нарушениями углеводного обмена.

Также приходят с патологиями щитовидной железы. Приходят и с избытком массы тела, ожирением. Также с патологией паращитовидных желез, патологией надпочечников. Заболеваемость очень разнообразная.

- Как не пропустить начало заболевания?

- Профилактировать всегда легче, чем лечить. Например, для исключения патологий щитовидной железы, достаточно уточнения уровня тиреотропного гормона. Необходимо следить и за уровнем холестерина.

Фото: из архива Ирины Пресняковой

У ЭНДОКРИННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕТ ЯРКИХ СИМПТОМОВ

- С какой частотой нужно проводить полное обследование?

- Здоровому человеку хватит и раз в год. И если будут отклонения, не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту.

- Какие симптомы должны насторожить и дать задуматься о походе к эндокринологу?

- Течение эндокринных заболеваний, это всегда какие-то маски. Очень мало ярких и специфичных симптомов. Всегда стоит обращать внимание на возникновение жажды, на учащенное мочеиспускание, на немотивированную слабость, на сухость кожных покровов, на выпадение волос, на изменение массы тела, как в сторону ее повышения, так и понижения. На нарушение менструального цикла, на снижение эректильной функции.

- В случае эндокринных заболеваний в некоторых случаях придется пить таблетки всю оставшуюся жизнь, а в других мы мужем купировать проблему, и она уйдет?

- Да, есть заболевания, которые имеют хроническое течение. Они требуют не только ежедневного таблетированного лечения. Например, существуют препараты, которые позволяют контролировать уровень сахара, принимая лекарство один раз в неделю. Что является очень комфортным для лечения пациентов.

Есть и болезни, которые действительно излечиваются, что не может не радовать.

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ - ОСНОВА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

- Какие привычки могут привести к эндокринным нарушениям и как не допустить этого?

- Я всегда говорю, что жизнь проста, но мы ее настойчиво усложняем. Простое соблюдение режима труда и отдыха, режима сна и бодрствования позволяет сохранить важную суточную секрецию гормонов. А физическая активность должна быть регулярной и должна быть средней интенсивности. Следить за массой тела, тоже очень важно, так как неконтролируемые изменения массы тела всегда служат поводом для возникновения того или иного заболевания.

- А пристрастие к сладкому и малое употребление овощей и фруктов действительно сказывается на эндокринной системе? Или это миф?

- Здоровое питание не миф, а основа человеческого здоровья. Мы должны употреблять те продукты, которые имеют ценность для сохранения нашего гормонального фона и для сохранения каждой здоровой клетки в нашем организме.

- А как питаться с точки зрения эндокринной системы?

- В физиологии есть такие постулаты, которые говорят о том, что после пробуждения у нас есть полтора часа для того, чтобы самому себе запустить правильный процессообмен. Поэтому завтракать нужно обязательно, но завтрак должен быть правильным. Он должен содержать полноценный белок, так как это дает нам насыщение. Следующий прием пищи желателен через четыре часа. А вечером же должно быть минимальное употребление пищи.