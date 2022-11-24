Как живет сейчас ученый-математик из Ростовской области, решивший заморозить мозг ради бессмертия

Ученый надеется, что когда-нибудь человечество раскроет секрет бессмертия Фото: Сергей ЧЕРНЫХ

60-летний Сергей Некрасов из Новочеркасска Ростовской области – преподаватель математики. Около пяти лет назад он заключил с компанией, расположенной в Подмосковье, договор. Да такой, что многим он показался, да и продолжает казаться и сейчас, странным.

15 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ ЗА ЗАМОРОЗКУ

Мужчина попросил фирму заморозить его мозг после смерти, а за это заплатил 15 тысяч (!) долларов. Профессор признается, что многие знакомые отнеслись к этому, мягко говоря, скептически. А вот для самого Сергея Некрасова этот документ – договор надежды. Надежды на то, что когда-нибудь наука достигнет небывалых высот и люди добьются бессмертия.

При этом профессор вовсе далек от мистицизма и в чудеса не верит. Идеей бессмертия математик проникся еще в 90-ые годы прошлого века.

- Ко мне в руки тогда совершенно случайно попала книга ученого-математика о крионике, в ней также описывались идеи трансгуманизма и говорилось о бессмертии, - вспоминает он.

А примерно в 2015 году в Сети дончанин увидел объявление о том, что в России появилась компания, основатели которой так же, как и дончанин, верят в прорыв научной мысли. Фирма предлагала заморозить мозг либо все тело после смерти и хранить до тех пор, пока наука не научится оживлять людей.

Вот мужчина и не долго думая решил воспользоваться этими услугами после своей смерти.

"КАК В ФАНТАСТИЧЕСКОМ КИНО"

При этом Сергей перед подписанием договора лично убедился, что компания действительно существует, и что тела на самом деле хранятся в условиях глубокой заморозки. Картина оказалась как в фантастическом фильме.

- В помещении стоят трехметровые цистерны с жидким азотом и в них, в специальных сетках, замороженные тела, - поясняет Сергей. - Или их части, вернее – мозг, который, собственно, и нужен для пересадки.

По словам ученого, при заморозке есть масса нюансов. Во-первых, заморозка проходит при экстремально низких температурах - минус 196 градусов. При этом сейчас в научном сообществе идут споры о том, как лучше – замораживать сам мозг или голову.

- В Японии и Америке проводили эксперименты. Замораживали мозг барана и кролика до стеклообразного состояния. А размораживали с помощью водяной бани, либо просто опускали в кипяток, а затем с помощью приборов замеряли электрическую активность, которая присутствовала даже после разморозки, - поясняет профессор.

К слову, вера в то, что наука когда-нибудь узнает секрет бессмертия, стоила, в свое время, ученому немало нервов. Когда коллеги – преподаватели узнали об этом, то осудили Сергей. Тогда он не нашел поддержки ни у кого. Сын ученого также не разделял и не разделяет взгляды отца. Но и не перечил, когда ученый подписывал договор.

"В РОДНОМ ГОРОДЕ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ НЕТ"

Сейчас единомышленников в родном городе математик так и не встретил, но говорить в кулуарах об этом перестали. А мужчина и не поднимает эту тему. Хватило одного раза.

Как-то он предложил знакомому с тяжелым недугом заключить такой же договор.

- А тот обиделся и попросил больше не писать, - вздыхает математик.

При этом мужчина говорит, что цены у фирмы на услуги сейчас снизились, да и кредит оформить можно. Такая экономическая политика объясняется тем, что стало меньше иностранных клиентов.

К слову, сам профессор уже обзавелся недвижимостью в Подмосковье. Дело в том, что когда идет речь о заморозке после смерти, главное – время. В распоряжении специалистов будет всего несколько часов. Но пока переезжать Сергей туда не готов.

- У меня здесь, на Дону, много дел, да и условия труда получше. Жить туда поеду, когда почувствую необходимость, - добавил ученый, имея в виду преклонный возраст.

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