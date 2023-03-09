Пиджак короля, фанерный Крид и шоколад с гравировкой: Какие вещи знаменитостей ростовчане продают в интернете

Чего только не находится в закромах у ростовчан. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чего только нет на ростовских интернет-досках с объявлениями. Можно и идеи для подарков необычные найти, и раритетные вещицы. А для фанатов звезд различной величины там настоящее раздолье.

НОТЫ ПЕСНИ ГАГАРИНОЙ И КРИД В ПОЛНЫЙ РОСТ

Для тех, кто любит, а главное - умеет петь, ростовчанин предлагает ноты песни Полины Гагариной «Спектакль окончен». Вместе с этим идет авторское переложение для голоса и фортепиано. Цена вопроса – 500 рублей.

- Ноты могу подстроить под любую тональность, а затем выслать вам на электронную почту или в любой из мессенджеров, - говорит продавец.

Коллекционный шоколад продают всего за 2 000 рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

А вот тем, кто петь не умеет, но сходит с ума от певцов, продается фанерный Егор Крид за пять тысяч рублей.

- В отличном состоянии. Высота фигуры идентичная реальному росту певца - 185 сантиметров, - пишет обладательница редкой вещи. - При желании, можете заменить фото на снимок другого кумира.

По словам хозяйки, ее лот - это исключительно ручная работа.

БУТЫЛКА С ВОДОЙ И ПАКЕТ ОТ КУМИРОВ

Есть и предметы личного пользования звезды. Всего за десять тысяч рублей другой продавец предлагают бутылку с водой, из которой якобы пил Егор Крид. По словам автора этого объявления, пластиковая тара, в которой еще осталась вода, досталась ему на одном из концертов исполнителя. Якобы артист кинул ее в зал, а ростовчанин удачно ее поймал.

Нашлись вещицы и артистов постарше. Так, за 100 миллионов рублей женщина продает использованный полиэтиленовый пакет, который держал в руках король отечественной поп-сцены Филипп Киркоров. Вот только откуда у нее такое богатство, дончанка так и не ответила.

Пакетик брать будете? Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так же на ростовской доске объявлений красуется пиджак размера XL с пайетками, который якобы принадлежал все тому же Филиппу Бедросовичу. Правда, просят за него, куда скромнее - всего 4 500 рублей. Сам наряд напоминает шахматную доску. По правую сторону он черно-белый, а по левую – оранжево-красный с золотистыми вкраплениями.

- В этом пиджаке Киркоров был во время исполнения номера своего шоу «Шахматы», - рассказал продавец.

МЯЧ, ХОККЕЙНАЯ МАСКА И ШОКОЛАД С ГРАВИРОВКОЙ

Спортивные фанаты тоже могут ликовать. Один из волонтеров, который работал с футбольными командами на Чемпионате мира по футболу в 2018 году, смог раздобыть мяч с автографами серебряных призеров. Свои автогрфы оставили на нем и Ракитич, и Модрич, и Вида, и Чорлука. Просит за него продавец 150 тысяч рублей, и на уступки не идет.

Другой любитель спорта продает хоккейную маску с автографом Третьякова. Из-за времени она немного пожелтела, но, как говорит сам продавец, состояние удовлетворительное. За свой товар парень просит всего-то 4 000 рублей.

Спортивным фанатам тоже придется раскошелиться. Фото: Олег УКЛАДОВ

Но есть и вещи, которые веками лежать не будут. Так, за две тысячи ростовчанин продает коллекционный белый шоколад с гравировкой лица Бедроса Киркорова.

- Он достался мне с юбилейного концерта Бедроса в честь его 90-летия. Именно тогда он раздавал гостям ограниченное количество белого шоколада со своей гравировкой. Аналогов этой сладости вы нигде не найдете, - уверяет счастливый обладатель эксклюзивного деликатеса из Ростова.

И поторапливает: срок годности у шоколадки заканчивается через семь месяцев.

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