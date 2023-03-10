«Словно отключен от эмоций»: потерявший семью после взрыва электросамоката ростовчанин живет на чужой даче и копит на памятник

Мужчине пришлось переехать. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове продолжается расследование пожара, при котором погибли 39-летняя женщина и ее 16-летняя дочь. Как сообщил источник издания в правоохранительных органах региона, их квартира в Западном микрорайоне загорелась после того, как взорвался электросамокат. Выжил только 42-летний глава семьи: его госпитализировали с ожогами.

«ОРАЛ ИЗО ВСЕХ СИЛ»

О гибели 39-летней Натальи узнали ее сестры. Они похоронили женщину и ее дочь Марину. (все имена изменены - прим. ред.) Все это время их отец и муж Сергей сначала был в реанимации, потом в профильном отделении.

- Сережа долго лежал в больнице. Сейчас его выписали. Сразу после этого он приехал к нам и рассказал, что произошло в ту ночь, - говорит одна из родственниц.

Сергей объяснил, что электросамокат хотела дочь. Родители не смогли отказать и купили подержанный. На новый не хватило денег.

По предварительным данным, в устройстве могла быть неисправна батарея, которая и взорвалась. Когда начался пожар, супруги и дочь спали в зале. Но мужчина быстро отреагировал на ЧП.

- Он подскочил и побежал в ванную за водой. Самокат стоял в прихожей. Сергей попытался потушить огонь, но пламя вспыхнуло еще сильнее, - продолжает сестра.

Мужчина рассказал родственницам, что огненная стена отрезала ему путь в зал, где находились жена и дочь.

- Я их звал, звал. Орал изо всех сил, чтобы они спасались. Но мне никто не отвечал. Тогда, понимая, что вот-вот погибну, я выпрыгнул в окно, - приводит собеседница слова Сергея.

«БЫЛ СЛОВНО ОТКЛЮЧЕН ОТ ЭМОЦИЙ»

Наталья умерла в квартире. Ее тело нашли в углу комнаты. Вероятно, от страха, она пыталась там спрятаться от огня. Дочь скончалась в карете скорой помощи.

- Сергей был словно отключен от эмоций, когда общался с нами. Не плакал. Но видно, что ему очень тяжело, - поделилась сестра Натальи.

Так как квартира выгорела почти полностью, Сергей пока живет на чужой даче.

- Его туда друг пустил, - объяснила собеседница.

Также женщина добавила, что Сергей собирается поставить памятники и оградку вокруг могил.

- Мы оплатили похороны. Сережа настаивает на том, что памятники поставит он. Для него это важно, - сказала сестра Натальи.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что семья приехала на Дон с Донбасса. Супруги верили, что в Ростове их ждет более благополучная жизнь.

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