«Прогульщиков нет!»: В школах Ростовской области проходят уроки в очках виртуальной реальности

Детей с помощью очков виртуальной реальности учат, как вести себя во время пожара. Фото: предоставлено Викторией Усачевой

В Ростовской области, в Зерноградском районе, проходят необычные уроки с использованием виртуальной реальности. Мальчишки и девчонки надевают VR-очки и учатся тушить пожары.

ОБЫЧНЫЕ УРОКИ БЫВАЮТ СКУЧНЫ

Такая задумка пришла к активистам регионального Всероссийского добровольческого пожарного отряда после опроса ребят.

- Мы проводили анкетирование среди школьников. Опросили 260 человек о том, знают ли они, как себя вести в случае пожара. Вопросы с вариантами ответов были простыми, но, к сожалению, больше половины детей ответили с ошибками, - рассказала «КП-Ростов-на-Дону» председатель местного ВДПО Виктория Усачева.

Общественники задумались, как донеси информацию, которая может спасти жизнь.

- Мы отвечаем за профилактику пожарной безопасности. По опыту могу сказать, что лекции и слайды часто скучны для детей. Соответственно, информация не усваивается. Стали думать с коллегами, как вызвать интерес.

Члены отряда наткнулись на сайт о необычных уроках, во время которых ребята носят очки виртуальной реальности.

- Мы решили, что это как раз то, что нам нужно! – поясняет Виктория Усачева.

Идея сразу всем понравилась, но для ее реализации требовались деньги. И тогда общественники подали заявку на грант и выиграли его.

- Так у нас появились очки виртуальной реальности, разработанные резидентом Сколково. Можно было проводить занятия, - поясняет Виктория.

«ЖДУТ ВСТРЕЧИ С НЕТЕРПЕНИЕМ»

Уроки рассчитаны на детей в возрасте от 10 до 14 лет.

- Ребята, конечно, в восторге. Ждут наши встречи с нетерпением. Прогульщиков нет, - улыбается Виктория.

В VR-очках можно пройти две программы. В первой моделируется пожар в классе. Ребенок видит сначала школьный кабинет, потом – задымление. А дальше начинается целый квест. Школьнику необходимо не только выбраться на улицу, но и спасти по дороге другого ученика.

А ЧТО ДЕЛАТЬ СО СКОВОРОДКОЙ?

Вторая ситуация - пожар дома. Начинается с того, что вспыхивает телевизор. Следом на кухне горит сковородка, а потом - щиток в прихожей.

Здесь участнику виртуального квеста необходимо проявить смекалку.

- На кухне школьник видит на столе соду, воду, муку и крышку от сковородки. На плите – сковорода с горящим маслом. Ребенок должен выбрать нужные предметы, чтобы погасить пламя. Правильных вариантов - два: засыпать сковородку содой или накрыть крышкой. А вот воду и муку нельзя использовать ни в коем разе. От этого огонь вспыхнет с пущей силой, - пояснила Виктория.

По словам собеседницы, ребятам нравятся уроки, потому что такой формат они воспринимают как игру. Довольны и взрослые. Говорят, что информация усваивается и запоминается на сто процентов.

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