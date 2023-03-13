«Просто хотела быть красивой»: ростовская студентка в декрете получила судимость за кражу косметики

Девушка пошла под суд за кражу косметики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 22-летняя мама двухлетней дочери стала фигуранткой уголовного дела, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По данным собеседника , Елена (имя изменено – прим. ред) - студентка одного из престижных вузов, успешно совмещала и учебу, и работу в аптеке. На жизнь денег ей вполне хватало, да и родители готовы были помочь в случае необходимости.

В ДЕКРЕТЕ НЕ ХВАТАЛО ДЕНЕГ

На последних курсах ростовчанка вышла замуж и родила ребенка. На время декретного отпуска от подработки пришлось отказаться. Так как содержание жены и дочери полностью легло на плечи мужа, приходилось экономить.

Чтобы семейный бюджет не трещал по швам, Елена, которая всегда тщательно следила за собой, старалась экономить на косметике. Но однажды, в одном из сетевых супермаркетов, ей приглянулся набор российских средства для ухода за лицом. Цена одной баночки начиналась от трехсот рублей. Но и эти деньги молодая мама не смогла потратить на себя.

И тогда, первый и единственный раз в жизни, Елена решилась на кражу.

- Я просто хотела быть красивой, - скажет она позже следователям.

Улучив минутку, когда у стеллажа была только она одна, ростовчанка взяла с полки пептидный крем для лица за 390 рублей. Кражу никто не заметил, и Елена вошла в раж.

Следом за этой баночкой она украла утренний гель для лица, потом – пенку для умывания этой же фирмы, спонж для пудры, саму пудру и тональный крем, обещающий эффект сияния. Однако девушка не подумала, что все ее махинации попали на камеру наблюдения.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Правоохранителями не составила труда вычислить воришку и завести на нее уголовное дело. На время следствия ростовчанке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

- В результате в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала старший старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова.

Источник издания в правоохранительных органах региона добавил, что косметику молодая мама отдала в качестве вещественных доказательств следователям.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили штраф в виде 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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