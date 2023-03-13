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Происшествия13 марта 2023 14:40

«Просто хотела быть красивой»: ростовская студентка в декрете получила судимость за кражу косметики

Молодая мама из Ростова украла целую линейку российской косметики из супермаркета
Анна ШИЛЯЕВА
Девушка пошла под суд за кражу косметики

Девушка пошла под суд за кражу косметики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове 22-летняя мама двухлетней дочери стала фигуранткой уголовного дела, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По данным собеседника , Елена (имя изменено – прим. ред) - студентка одного из престижных вузов, успешно совмещала и учебу, и работу в аптеке. На жизнь денег ей вполне хватало, да и родители готовы были помочь в случае необходимости.

В ДЕКРЕТЕ НЕ ХВАТАЛО ДЕНЕГ

На последних курсах ростовчанка вышла замуж и родила ребенка. На время декретного отпуска от подработки пришлось отказаться. Так как содержание жены и дочери полностью легло на плечи мужа, приходилось экономить.

Чтобы семейный бюджет не трещал по швам, Елена, которая всегда тщательно следила за собой, старалась экономить на косметике. Но однажды, в одном из сетевых супермаркетов, ей приглянулся набор российских средства для ухода за лицом. Цена одной баночки начиналась от трехсот рублей. Но и эти деньги молодая мама не смогла потратить на себя.

И тогда, первый и единственный раз в жизни, Елена решилась на кражу.

- Я просто хотела быть красивой, - скажет она позже следователям.

Улучив минутку, когда у стеллажа была только она одна, ростовчанка взяла с полки пептидный крем для лица за 390 рублей. Кражу никто не заметил, и Елена вошла в раж.

Следом за этой баночкой она украла утренний гель для лица, потом – пенку для умывания этой же фирмы, спонж для пудры, саму пудру и тональный крем, обещающий эффект сияния. Однако девушка не подумала, что все ее махинации попали на камеру наблюдения.

ЧТО РЕШИЛ СУД

Правоохранителями не составила труда вычислить воришку и завести на нее уголовное дело. На время следствия ростовчанке избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

- В результате в отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье «Кража». Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала старший старший помощник прокурора Кировского района Ростова-на-Дону Екатерина Козлова.

Источник издания в правоохранительных органах региона добавил, что косметику молодая мама отдала в качестве вещественных доказательств следователям.

Суд признал женщину виновной. Ей назначили штраф в виде 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

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