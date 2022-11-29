В Ростовской области 15-летняя девочка родила от родного брата

Семья отправила будущую маму на время к родственникам, чтобы избежать косых взглядов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История произошла летом прошлого года в одном из сел донского региона. Во время каникул 15-летняя Даша (имя изменено - прим.ред.) и ее старший брат часто оставались дома вместе...

ТОЛЬКО ПЛАКАЛА И МОЛЧАЛА

Когда начался учебный год, сестра пошла в школу. А через несколько месяцев матери позвонили и попросили срочно приехать. Во время обследования врач обнаружил, что ее дочь находится в положении. Причем на таком сроке, когда прервать беременность уже нельзя.

Поначалу девочка не хотела говорить о произошедшем, скрывала, кто отец ребенка, и только плакала. Но во время постановки на учет в женскую консультацию Даша призналась, что забеременела от родного брата, который всего на несколько лет ее старше.

Причем девушка вступила с ним в интимную связь добровольно. Все произошло дома, когда молодые люди остались наедине.

ПОЛУЧИЛ ГОД УСЛОВНО

Семья отправила Дашу на время к родственникам, чтобы избежать косых взглядов. Когда у нее родился ребенок, девушка вернулась с ним домой. Однако медики были вынуждены сообщить о случившемся в правоохранительные органы.

В отношении совершеннолетнего брата возбудили уголовное дело. Свою вину он полностью признал.

Назначенная в ходе судебного заседания генетическая экспертиза подтвердила, что парень – биологический отец ребенка. Его привлекли к ответственности по статье № 134 «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Суд приговорил дончанина к лишению свободы сроком на один год. Правда условно.

Известно, что сейчас сестра и брат живут отдельно.

ОФИЦИАЛЬНО

Приговоры по этой статье выносятся редко

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону» в объединенной пресс-службе судов, приговоры по этой статье выносятся редко и составляют менее одного процента от общей численности осужденных.

- В прошлом году в Ростовской области было осуждено 72 лица за совершение преступления по уголовной статье 134. За шесть месяцев этого года – тридцать два. Категория дел о половой неприкосновенности рассматривается в закрытом судебном заседании, - сообщили в пресс-службе.

Узнали у генетика, чем может обернуться такая связь для новорожденного. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ПСИХИАТРА

"Такой союз против природы"

Врач-психиатр, к.м.н. Ольга Бухановская:

- Чтобы понять, как такое могло произойти, нужно изучить ситуацию со всех сторон. Что за семья, как в ней воспитывали детей, как вели себя взрослые по отношению друг другу, какое культивировалось отношение к интимной жизни и сексу, употребляли ли домочадцы алкоголь и как часто, какие формы опьянения были у несовершеннолетних и многое другое.

Немаловажен и тот факт, полноценны ли дети в интеллектуальном плане (есть ли умственная отсталость, примитивность, педагогическая запущенность, задержка в развитии). У подростков с нарушением интеллекта сексуальные позывы могут быть сильны, а сдерживающие моральные рычаги – слабы. Они плохо усваивают нравственные ценности, для них это абстрактные понятия.

Для обычных детей такое поведение еще более ненормально. Половая связь между близкими родственниками – табу. Такой союз против природы. Мы же не животные, мы люди и должны обуздывать свои желания. Если брат вступил в связь с сестрой осознанно, если у него нет совести, то он должен понести наказание. Если он не здоров – нужна помощь психиатра. Я готова бесплатно проконсультировать семью, чтобы помочь справиться с этой непростой ситуацией.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

Что будет с ребенком, родившимся в результате инцеста?

Генетик, врач высшей категории, к.м.н., Евгения ТИМОЛЯНОВА:

- Родственные браки - довольно серьезная проблема. В моей практике были сводные брат и сестра, которые создали семью. У них родились два ребенка, и оба были больны. Дочь имела тяжелейший порок сердца, сын - глубокую умственную отсталость. Для двоюродных братьев и сестер общий риск рождения нездорового потомства составляет шесть процентов. Для родных – гораздо выше, примерно пятьдесят процентов.

Так, многие аутосомно-рецессивные болезни сопровождаются поражением нервной системы, в результате чего у ребенка могут возникнуть психические отклонения. В родственных браках у детей велика вероятность наследственной предрасположенности к самым разным заболеваниям. Это обусловлено неудачным сочетанием нормальных генов, которое у них встречается чаще. Кроме того, такие дети подвержены порокам развития, например, могут иметь расщелину губы и неба.

На самом деле, каждый из нас несет в себе гены тяжелых наследственных заболеваний: обычно два-три, но их количество может доходить до восьми. Когда человек вступает в брак с тем, в ком спит такой же дефектный ген, то у их общего ребенка может развиться патология. Чем ближе родственники, тем выше вероятность совпадения одинаковых генов и риск появления у ребенка аутосомно-рецессивного заболевания.

При этом дефектные гены прячутся практически у любого человека. Классический пример - спинальная амиотрофия, которая сопровождается мышечной слабостью. Каждый тридцать шестой житель России является носителем этого гена. И таких заболеваний много: тяжелая глухота, муковисцидоз, фенилкетонурия, которая в нашем регионе встречается значительно чаще спинальной амиотрофии.

По мнению генетика, идеальная профилактика наследственных заболеваний - это обследование родителей перед планированием беременности на носительство дефектных генов. Но, к сожалению, далеко не все пары так ответственно подходят к рождению ребенка.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Ростовской области 14-летняя школьница родила ребенка от родного отца

В Ростовской области прошел громкий судебный процесс. На скамье подсудимых оказался 46-летний безработный. Он, по версии следствия, развращал собственную дочь. На тот момент девочке только исполнилось девять лет.

Ад для малышки продолжался пять долгих лет. Страшная тайна всплыла тогда, когда школьница забеременела. Мать уверяет, что ничего не замечала, а малышка просто боялась обо всем рассказать (подробности)

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