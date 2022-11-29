В Ростове осудили любителя азартных игр, который 20 раз ударил топором старого друга

Напавший на предпринимателя очень любил азартные игры. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовском областном суде вынесли приговор 35-летнего мужчине, который зарубил знакомого и сжег его машину. По версии следствия, он позвал приятеля на встречу, чтобы продать ему дорогую иномарку. Житель Батайска был азартным игроком и говорил другу, что очень нуждается в деньгах.

ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ

В ноябре 2020 года в правоохранительные органы Ростова-на-Дону обратилась женщина с заявлением об исчезновении своего взрослого 36-летнего сына. Борис был вполне респектабельным ростовским бизнесменом, занимался перепродажей престижных иномарок с пробегом.

- Боря накануне говорил, что должен встретиться с каким-то клиентом, который хочет показать ему иномарку. Уехал на своем джипе… И обратно уже не вернулся. И телефон его не отвечает, - взволнованно говорила мать мужчины.

Правоохранители начали разыскивать предпринимателя. Позже сторож одной из заброшенных баз на окраине Батайска сообщил о загоревшемся автомобиле. Следователи выяснили, что машина принадлежала пропавшему.

20 УДАРОВ ТОПОРОМ

Тело самого Бориса нашли неподалеку от сгоревшей машины на той же заброшенной базе. Несчастному были нанесены 20 ударов топором по голове.

Было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

Анализ телефонных соединений позволил вычислить, с кем именно у Бориса была встреча в тот роковой вечер. Оказалось, он созванивался с давним другом — 35-летним Владимиром из Батайска.

Борис когда-то встречался с сестрой Владимира. Собирался сделать девушке предложение, но брак не состоялся. Однако приятельские отношения между молодыми мужчинами сохранились. Володя был из обеспеченной семьи и любил красивую жизнь — в Батайске его называли Мажорчиком.

ОКАЗАЛСЯ ИГРОКОМ

Сотрудники следственного комитета и оперативники стали разыскивать этого Владимира. И «ниточка» привела в игорную зону в Красной Поляне, где они был задержан спустя некоторое время. Как оказалось, Владимир был не только компанейским, но и весьма азартным парнем. Поначалу Мажорчику везло, а потом раз за разом он стал проигрываться в пух и прах.

Следователи установили, что перед днем убийства Владимир позвони Борису и предложил продать автомобиль. Мужчина говори, что ему срочно нужны деньги, просил за иномарку три миллиона рублей.

Камеры наблюдения зафиксировали, что именно Мажорчик отогнал машину убитого друга на заброшенную базу, а затем перевез туда и его труп. На записи также было видно, как мужчина заехал на автомойку и пытался уничтожить следы расправы.

Владимир пытался оправдаться, что заранее умысла убивать Бориса у него не было. Якобы предприниматель пытался «сбить» цену, и это привело его в ярость. Однако зачем на встречу он взял топор, задержанный объяснить не мог.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, 35-летнему ростовчанину было предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога, и в вандализме (то есть порче имущества в общественных местах).

По этому уголовному делу была собрана достаточная доказательственная база. И вот теперь Ростовский областной суд решил судьбу любителя азартных игр. Владимира признали виновным и назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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