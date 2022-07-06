Жизнь - на рулетку: Ростовчанина подозревают в убийстве друга из-за 3 миллионов рублей

Как игра в казино довела до убийства. Фото: Рамиль Галиев

Как игра в казино довела до убийства. Фото: Рамиль Галиев

Как следы от сгоревшей иномарки и бездыханного тела на окраине Батайска привели в игорную зону в Краснодарском крае, выяснили ростовские правоохранители.

На днях Следственный комитет региона завершил расследование и направил в суд громкое уголовное дело в отношении 35-летнего ростовчанина, которого обвиняют в убийстве приятеля.

УЕХАЛ НА ДЖИПЕ, А ОБРАТНО НЕ ВЕРНУЛСЯ

В ноябре 2020 года в ростовскую полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении своего 36-летнего сына. Игорь (имена изменены - прим. авт.) был вовсе не из тех, кто мог исчезнуть вот так, на несколько дней, не предупредив об отъезде родных.

Пропавшим оказался бизнесмен, занимавшийся перепродажей престижных иномарок с пробегом.

- Игорь накануне говорил, что должен встретиться с каким-то клиентом, который хочет показать ему иномарку. Уехал на своем джипе, но обратно уже не вернулся. Телефон не отвечает, - взволнованно говорила мать мужчины.

Материнское сердце чувствовало беду. И предчувствие не обмануло…

«ПОДУМАЛ: БОМЖИ»

- Проверили связи и контакты пропавшего бизнесмена, - вспоминает следователь по особо важным делам Первого отдела следственного управления СК России по Ростовской области Сергей Гордеев. - Начали его поиски. И тут сторож одной из заброшенных баз на окраине Батайска сообщил в полицию о странном подожженном авто на вверенной ему территории.

Следователь по особо важным делам Первого отдела следственного управления СК России по РО Сергей Гордеев. Фото: СК России по РО.

Туда немедленно выехала оперативная группа.

- База огромная. Ангары стоят пустые. Что-то арендуют. Но в дальнем конце никого из арендаторов не было, - рассказал оперативникам сторож, указывая на остов сгоревшего джипа. - Поэтому, когда увидел, что оттуда валит черный дым, удивился. Подумал, что бомжи. А когда пришел, увидел вот это.

20 УДАРОВ ТОПОРОМ

Машина выгорела основательно. Поначалу, было даже непонятно, что это за иномарка.

- По номеру двигателя очень быстро определили, что Mitsubishi принадлежал пропавшему бизнесмену. На нем он и уехал в тот роковой день на встречу, - рассказал следователь Гордеев.

Тело же самого Игоря нашли неподалеку в одном из пустых ангаров. Оно было спрятано под кучей хлама.

Обнаруженные раны не оставляли сомнений: произошло преступление. Несчастному были нанесены 20 ударов топором по голове.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

ДРУЗЬЯ НАЗЫВАЛИ «МАЖОРЧИКОМ»

Анализ телефонных соединений позволил вычислить, с кем именно у Игоря была встреча в тот роковой вечер. Оказалось, он созванивались с давним другом, 35-летним Сергеем из Батайска.

В прошлом тот работал в одной из колоний Ростовской области. Однако что-то там не заладилось. Со службы пришлось уйти. А в скором времени Сергея осудили за незаконный оборот наркотиков.

Поначалу, было даже непонятно, что это за иномарка. Фото: СК России по РО.

Знакомые говорят: был довольно компанейский, любил красивую жизнь. Его даже называли «Мажорчиком». Может, еще и потому, что он был из довольно обеспеченной семьи. Мог позволить многое. Разъезжал на белоснежном BMW X3.

В общем, тут ниточка и потянулась… А привела она в игорную зону на Красной Поляне, где Мажорчик и был задержан спустя некоторое время - в компании шикарной блондинки, которая слыла своей в сообществе любителей рулетки и игры в покер.

НУЖНЫ ДЕНЬГИ

Сергей был не только компанейским, но и весьма азартным парнем. Стал играть по-крупному. И поначалу Мажорчику везло. Но потом, раз за разом, он стал проигрываться в пух и прах. Надеялся отыграться. Вот только долги росли. Он стал искать выход и нашел.

Вспомнил про старого приятеля Игоря. Когда Мажорчик вышел из тюрьмы, то стал встречаться с его сестрой. Собирался сделать ей предложение. Правда, отец девушки по каким-то причинам был против, и брак не состоялся. Но даже, несмотря на это, приятельские отношения между молодыми мужчинами сохранились.

Сергей позвонил земляку: мол, хотел продать свой «бумер». Решили встретиться в тихом месте, чтобы осмотреть машину и договориться о цене. Машина была почти новая: года два как купили. Мажорчик говорил, что ему срочно нужны деньги. Просил за авто три миллиона рублей.

Знал: старый приятель приедет с деньгами. А на встречу взял с собой небольшой кухонный топорик.

Отпираться под тяжестью улик было бессмысленно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ИГРЫ КОНЧИЛИСЬ

Когда потом следователи предъявили ему обвинение в убийстве, то отпираться под тяжестью улик было бессмысленно.

Детализация телефонных переговоров с Игорем, биллинг, зафиксировавших нахождение мужчин в одном и том же месте в тот вечер, данные камер видеонаблюдения, установленные в городе и на выезде из Ростова в Батайск, зафиксировавшие все перемещения Мажорчика, отогнавшего машину убитого друга на заброшенную базу, а затем перевезшего туда и его труп. Заезд на автомойку, где в своем авто он, как считают правоохранители старался уничтожить улики.

К слову, знакомая Мажорчика потом подтвердила: он отправлял ей крупные суммы, чтобы делала вместо него ставки в электронном казино. Кстати, и свой BMW он все-таки успел продать. Правда, уже после убийства Игоря.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили корреспонденту «КП - Ростов-на-Дону» в следственном управлении Следственного комитета России по Ростовской области, 35-летнему ростовчанину предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. За такое законом предусмотрены годы за решеткой.

По уголовному делу была собрана достаточная доказательственная база. Оно направлено в суд, который теперь и решит судьбу любителя азартных игр.

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