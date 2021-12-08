«Я только что убила мужа. Приезжайте!»: 120 ударами кухонного топорика ростовчанка зарубила лежачего супруга, за которым ухаживала два года

После 120 ударов по беспомощному сожителю ростовчанка позвонила в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Есть ли оправдание для отчаявшейся женщины, решившей одним махом покончить с жизнью рядом с парализованным? Мысли путались. Результат - 120 ударов сначала кухонным молотком, потом топориком, а дальше - ножом.

Опомнившись, 61-летняя ростовчанка взяла мобильник, позвонила в полицию: «Я только что убила мужа. Приезжайте!» и назвала адрес…

РОКОВАЯ ВСТРЕЧА

Ирина (имена изменены, - прим авт.) родом из интеллигентной ростовской семьи. В свое время получила экономическое образование, сделала карьеру - стала руководителем подразделения одного из крупнейших банков. Была замужем за нотариусом и ни в чем не нуждалась.

Но судьба круто изменилась после одной случайной встречи - еще в 90-х. Тогда она познакомилась с перебравшимся на юг уроженцем Сахалина с экзотическим именем и восточной внешностью. Квон был старше нее на восемь лет. Чем только занимался – не ясно. Но красавец буквально свел ее с ума!

Одни знакомые были уверены, что Ирина безумно влюбилась в этого мужчину, другие – что побаивалась своего экзотического любовника. Поговаривали, что Квон был заядлый игрок. Знакомые считали его очень азартным, рисковым и даже в чем-то довольно жестким человеком.

Мужчина и женщина стали жить вместе, но без штампа в паспорте.

Два года назад любимый мужчина попал в аварию, у него случился инсульт и разбил паралич Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПУТЬ ОТ УСПЕШНОЙ ЛЕДИ К БОЯРЫШНИКУ

Знакомые и родственники удивлялись: любовники то дико ругались - чуть ли не до драк, то потом с жаром мирились так, будто не могли жить друг без друга. Так прошло около 20 лет.

Вот только на внешности, статусе и душевном состоянии Ирины все эти страсти-мордасти сказались, в итоге, не самым лучшим образом. От успешной леди и красавицы-блондинки не осталось и следа. Она по-прежнему жила в прекрасной четырехкомнатной квартире, расположенной в спальном микрорайоне Ростова-на-Дону. Даже время от времени приглашала домой помочь по хозяйству домработницу, знакомую ей еще по прежним более успешным в ее биографии временам.

Но близкие замечали частые перепады настроения, а свою боль Ира начала глушить спиртным. Но в последний год дорогой алкоголь сменился «боярышником».

ВСЕ СБЕРЕЖЕНИЯ СПУСТИЛ В ИГРЕ

Квон же зарабатывал на жизнь, крутя баранку в такси. А в 2018 году между ним и Ириной вспыхнул самый, пожалуй, сильный за всю их совместную жизнь скандал. Поговаривали: любовник проигрался по-крупному и в азарте спустил почти все сбережения своей женщины.

После этого гражданский муж хлопнув дверью ушел. Несколько дней о нем не было ничего слышно. А потом Ирина узнала, что где-то на трассе возле города Шахты он попал в страшное ДТП. У любимого случился инсульт, а после - разбил паралич. Мужчина оказался в больнице: не мог двигать ни руками, ни ногами, ни говорить…

Ирина бросилась его спасать. После выписки забрала домой. Приглашала домработницу и доплачивала ей за работу в качестве сиделки.

Состояние больного немного улучшилась. Супруг начал двигать рукой, говорить и понимать, что говорят ему. Но полностью обслуживать себя 69-летний мужчина уже не мог, оставался лежачим больным. Прогнозы врачей были неутешительными. Ему дали первую группу инвалидности.

Окончившийся трагически Роман продлился 20 лет Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОШМАР ПРОДОЛЖАЛСЯ ДВА ГОДА

По документам Ирине он был никем: ни муж, ни сват, ни брат! Но она его не бросила. Говорила, что все равно любит.

Кстати, у Квона во Владивостоке жил брат, в Подмосковье - родная сестра и где-то на Украине – взрослый сын от первого брака. Но они не виделись уже много-много лет. Так... Звонили несколько раз по телефону.

Два года Ирина ухаживала за парализованным сожителем. Когда становилось совсем тяжко – утешалась спиртным. Жаловалась, что Квон и в таком состоянии мог нагрубить, даже швырнуть тарелку с едой.

В конце октября прошлого года она все чаще стала говорить о том, что больше не может так жить. Звонила родным Квона, просила его забрать. Но отклика не находила.

В тот страшный день Ирина утром пожаловалась на жизнь свой сестре. А потом в какой-то момент сорвалась…

РОДСТВЕННИКИ ТРЕБОВАЛИ НАКАЗАТЬ ПО МАКСИМУМУ

Эксперты установят, что женщина била лежащего на диване парализованного любовника сначала кухонным молотком для отбивных, потом кухонным топориком, а потом - ножом. А он все никак не умирал… В результате, нанесла ему 120 ударов по голове и телу.

Когда же поняла, что все кончено, позвонила в полицию, а потом - и сестре. Прибывшим стражам порядка, все рассказала, показала, призналась… Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

В суде Ирина не отрицала своей вины. Женщина признавалась, что сожитель бывал с ней жесток, и пыталась оправдать свой поступок тем, что возможно была не в себе – в состоянии аффекта. Однако психолого-психиатрическая экспертиза признала, что ни какого аффекта не было. Она могла отдавать отчет своим действиям, а значит - осознавать, что творит.

Родственники Квона требовали наказать подсудимую по всей строгости закона.

Гособвинитель Наталья Султанова просила у суда наказания в виде 10 лет лишения свободы в колонии из 15-ти возможных. Суд назначил – восемь. Судья признал смягчающим обстоятельством сложные жизненные условия, в которых оказалась женщина.

Неизвестно, решит ли Ирина обжаловать приговор. По закону - время для этого у нее еще есть.

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