Ростовчанин после кутежа забрал из сауны чучело кабана и попал под следствие

Ростовчанин украл из сауны чучело Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчанин стал фигурантом уголовного дела после отдыха в одной из саун города, рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона.

По данным издания, 27-летний Николай (имя изменено – прим. ред.) - примерный семьянин, отец маленького ребенка, решил с другом отдохнуть в одной из саун города. Кроме самих банных процедур, приятели заказали и алкоголь. Так, за разговорами пролетели пару часов. А потом внимание ростовчанина привлекла необычная деталь интерьера – чучело головы кабана, которое висело на стене.

Позже, на допросе, он пояснит, что на тот момент понятия не имел, каким образом такой экспонат может украсить интерьер квартиры в стандартной многоэтажке.

В то время, как в самой сауне, выполненной в стиле охотничьего домика, напротив, по словам владельца, голова дикого животного смотрелась очень гармонично. Ей, к слову, хозяева купили за 30 тысяч рублей на одном из сайтов с объявлениями.

Пропажу администратор заметила почти сразу же. По камерам она установила, кто именно из отдыхающих причастен к краже.

На мужчину написали заявление в полицию. Вычислить его личность и адрес не составило труда.

- В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по статье «Кража» , - прокомментировала старший помощник прокурора по Кировскому району Екатерина Козлова.

По словам источника издания, во время расследования стороны помирились, и уголовное дело было прекращено.

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