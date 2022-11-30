Тренер составила чек-лист на декабрь, чтобы быть тонкой и звонкой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Запрос «За сколько дней/недель/месяцев я похудею?» стремительно вырывается в лидеры среди новеньких в ростовских спортзалах. Женщины всех возрастов и размеров «зашивают» рты и стирают пыль с гантелек, чтобы блистать на новогоднем корпоративе.

Как сделать, чтобы платье на корпоративе не треснуло? И что можно успеть до Нового года, чтобы получить тело мечты, «КП — Ростов-на-Дону» рассказала фитнес-тренер Олеся Козяева.

«ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ Я ПОХУДЕЮ?»

- Ни один нормальный тренер не ответит, за сколько дней вы сбросите вес, и к заветной дате вас не «похудеет» — метаболизм у всех разный, - говорит Олеся. - Но первые результаты вы будете видеть уже недели через три.

А вот какие — зависит уже от подготовки. Фора у тех, кто физ-ру не прогуливал.

- Если человек раньше занимался спортом, то килограмма на три можно похудеть до Нового года. А новичкам загонять себя в зале и садиться на жесткую диету чревато откатами и загубленным здоровьем, - предупреждает Олеся. - Жесткие ограничения в еде вызовут нервные срывы, сбои в работе ЖХТ, цикл пропадет, это скажется еще и на психическом здоровье.

А самое противное - если делать все очень резко, то потом вес возвращается с «прибавкой».

За декабрь можно распробовать полезную пищу, чтобы в новый год войти с новыми пищевыми привычками. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДЕФИЦИТ ВИТАМИНОВ, ПРОФИЦИТ КАЛОРИЙ

И как тогда быть? Для начала тренер отправляет нас... Нет, не за модными спортивными лосинами фитоняшек в ближайший ТЦ, а к врачу.

- Через терапевта, либо эндокринолога, гинеколога сдаем анализы на дефициты, на гормоны — проверяем свой организм, ведь он как машина, и ей нужно пройти диагностику, - сравнивает Олеся. - А грамотный врач сделает назначения.

Вторым пунктом или параллельно с первым «считаем» свой рацион, забыв про майонезные салаты.

Проверив дефициты и наладив питание, занимаем место на беговой дорожке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Нужно научиться работать в приложениях — счетчиках калорий. Да, поначалу это трудоемко, но дальше — дело привычки. Хотите достичь результата, о котором мечтаете — придется считать, - настраивает на серьезный лад тренер.

ДОБАВИМ ЩЕПОТКУ СПОРТА

И только потом подключаем спорт.

- Например, делаем легкую зарядку по утрам - это мотивирует и вырабатывает привычку на занятия спортом, заряжает бодростью на целый день, - тренер дозу гормонов счастья добывает в зале.

И уже после этого приходим в спортзал, а можем и не приходим. Физнагрузки для похудения — это не обязательно про беговую дорожку и присед с грифом от штанги.

Похудение тренер советует начать не с беговой дорожки, а с визита к врачу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Все должно быть в удовольствие, и ни в коем случае не в напряг, - призывает тренер. - Это могут быть танцы, плавание, йога, тренажерный зал, групповые занятия — выбор, как с пользой нагрузить организм, огромный. Можно два раза в неделю, а кому-то и четыре раза подойдет — ориентируйтесь по свободному времени. Только не бросайтесь с места на тренажеры!

Первые результаты в объемах будут видны уже недели через три, но это никак не отвес в десять килограммов.

- Нужно ставить себе достижимые в короткие сроки цели. Например: «За эту неделю хочу скинуть 800 граммов». 700-800 граммов в неделю — это самый оптимальный отвес без вреда для здоровья, - объясняет Олеся. - Конечно, можно сделать клизму, напиться диуретиков, и 2-3 кило воды с вас слетят за день, а потом также быстро вернутся. Внешняя оболочка останется та же самая.

При правильном подходе новогодние праздники не будут срывными в плане питания. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

ЧЕК-ЛИСТ НА ДЕКАБРЬ

Понятно, НГ встречаем в своем размере. А что сделать уже сегодня, чтобы похудеть?

- В декабре мы можем взяться за голову и полностью подготовиться, чтобы в новый год войти уже с новой жизнью - с чистым питанием, привыкнув к спортивному образу жизни. Уже сегодня вы можете привыкать любить свое тело и бережно к нему относиться, - задает простые и одновременно сложные задания ростовский тренер. — Убрать пищевой мусор, рассчитать по формуле в Интернете свою суточную норму калорий, белков, жиров и углеводов, начинать день со стакана теплой воды, прописанных препаратов, легкой зарядки.

Так что придется входить в режим плавно, зато результат будет долгосрочным.

- Вы заметите как постепенно изменится ваша кожа — она очистится, уйдут отеки, и, если вы еще начнете восполнять дефициты, то результаты не заставят себя ждать. Через 2-4 недели увидите, как начнут выравниваться ногти, станут лучше волосы, чище кожа, уйдут отеки и начнет исчезать целлюлит, - тренер это испытала когда-то на себе и теперь на ростовчанках. - Если к питанию будут подключаться физические упражнения, то и качество тела и кожи будет улучшаться на глазах.

И вот именно к этому моменту, почти под бой курантов, худеть захочется по-настоящему.

- Вас будут мотивировать больше всего свои результаты, отражение в зеркале, - делится Олеся. - Начинаем сегодня, и лучший подарок — долгожданное красивое тело — вы увидите в зеркале уже в следующем году.

Кидаться с места на тренажеры - чревато откатом и зажором. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

КАК НЕ СОРВАТЬСЯ?

Ну и главная ловушка, которую наши дамы проверили на себе неоднократно — эдакий эффект гармошки. Похудеть это только верхушка айсберга — попробуй себя стройную в S-ке удержи! Тут не только денежки, потраченные на анализы, врачей, тренеров, диетологов, работают и заставляют о себе заботиться. В этом вопросе дисциплина важна, иначе бока снова вырастут как дрожжевое тесто.

- Если вдруг вы еще это не прочли в Интернете, или прочли, но решили, что вас «пронесет», то напоминаю: ни в коем случае нельзя убирать жиры из рациона. На основе жиров строится наша гормональная система. Без них будет пропадать цикл, пойдет гормональный сбой, и куча гинекологических проблем, а результата при этом не будет, - не устает предупреждать худеющих тренер.

Другой Васька послушает тренеров, врачей, диетологов, да все равно ест одну воду на воде и стремительно худеет, а потом еще быстрее толстеет. Такие девочки «ноль калорий» тренеру попадаются регулярно, но после разговора идут в свободное плавание — специалист же есть заставит!

За стройностью не обязательно идти на тренажеры - можно в танцкласс, на йогу, в бассейн... Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второй по популярности вопрос у срочно-обморочно худеющих — это: «А пить можно?» Конечно, тренер советует исключить алкоголь из рациона - и дома, и на корпоративе.

- Если все-таки не можем его исключить, то выбор нужно делать в сторону белого сухого, после остального алкоголя больше наберете и дольше будете восстанавливаться, - предупреждает Олеся. - Не забываем, что в алкоголе — семь калорий на грамм, и за бокалом, который уже заморозил процесс похудения до вывода его из организма, на закуски налегать нельзя.

Вообщем, главный вывод такой - если все делать жестко, экстренно — потом все выйдет боком.

- Вот вы сейчас зашили рот, ели по ползернышка в день на протяжении трех недель. Ну да, возможно, молния на заветном платье и сойдется. Но завтра ты на этом же празднике наешься, и все вернется с безумными отеками, - описывает типичную для многих ситуацию специалист. - Получается, это самообман. А обманывать себя — худшее что мы можем сделать. Это же как надо себя не любить? А любить — это выстроить свой режим питания, тренировок и сна - и не на время похудения, а на всю жизнь.

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