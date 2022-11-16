При помощи пельменей и конфет ростовчане обещают помочь скинуть лишние кило. Фото: Евгения ГУСЕВА

Зима с новогодними праздниками обостряет желание хорошо выглядеть и надеть в красивое платье или костюм. На этом предприимчивые ростовчане и решили подзаработать. Они предлагают своим землякам способы быстрого похудения без особых усилий. А для убедительности рассказывают о своем опыте избавления от накопившегося многолетнего жира.

ЗА ТРИ МЕСЯЦА МИНУС 20 КИЛО

- Помогу похудеть вам, как помог себе год назад, - написано в одном из объявлений. - Мой личный результат – с 88 килограммов до 67. И это за три месяца! Готов помочь только тем, кто готов меняться.

Со слов 34-летнего мужчины, свои лишние 20 кило он накопил за девять лет сидячей работы. Потом набрался сил и решил худеть. Но к врачам не пошел. А просто построил в своей голове план, как согнать лишний жир, и стал его придерживаться.

- Все настолько просто, что сложно, - уверяет автор объявления на одной из бесплатных досок. - Я сам прошел через это. Начинал слепо, не зная, что делаю. Но потом сам создал эту методику. Главное, чтобы был внутренний стержень. Поэтому я советую своим клиентам, подумать несколько дней перед началом, настроиться на результат и договориться с самим собой.

"ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КУЗНЕЧИКОМ"

Методика собеседника строится на особой комплексной диете и занятиях плаванием. Ростовчанин предупреждает, первые три дня будут самыми сложными, так как вес в эти дни будет стоять на одном месте.

- Тогда ты начинаешь колебаться, зато на четвертый день вес начинает уходить, - подчеркивает ростовчанин. - Сначала уходит лишняя вода, а в след за ней - и жир.

Кстати, чтобы усилить результат от диеты, парень предлагает ходить в бассейн. А вот тренажерные залы, с его слов, лучше обходить за километр.

- Зал заставляет питать ваши мышцы, а вам это не нужно. Вы будете постоянно хотеть их подпитывать, поэтому будет возникать желание съесть булку или пирожок, - объясняет мужчина. - А плавание на организм влияет помягче. Если будете плавать хотя бы через день, то будет великолепно.

Сытый образ жизни нередко приводит к лишним кило. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Но не все у ростовчанина шло гладко. Во время своего диетического марафона были и несколько срывов.

- Может, это и повлияло, что худел не два, а три месяца, - размышляет он. - Зато сейчас в своем худом теле я ощущаю себя кузнечиком!

"ТАК И ПРОИСХОДИТ СРЫВ"

А еще предупредил, что не сладко при похудение придется любителям алкоголя и сигарет:

- Курить лучше бросить. А вот, если не можете отказаться от алкоголя, то лучше ограничить себя одним бокалом в выходные. Но будьте на чеку: когда вы пьете, появляется чувство голода. Вы уже не контролируя себя, начинаете есть булки, сладости и жирную еду в большом количестве. Так и происходит срыв. И тогда все надо начинать с начала.

Порхающий от счастья собеседник добавил, что после его диеты лишний вес обратно не вернется. Единственное, кого предприимчивый ростовчанин не берет в ученики, так это людей с сахарным диабетом.

"В КАЧЕСТВЕ ВОЛШЕБНОГО БОТИНКА"

- Первую неделю вы ничего не платите, - рассказал собеседник. - Просто пробуете и, если чувствуете, что есть прогресс, то продолжаете со мной так три месяца минимум.

За месяц хозяин авторской методики берет с клиента пять тысяч. И считает, что это слишком мало.

- Так бы вы за эти деньги накупили себе вредной еды, а тут я, в качестве волшебного ботинка, который будет вас постоянно пинать к достижению результата, - улыбается он.

Кстати, для мотивации своего будущего клиента, мужчина специально набрал лишних два килограмма, чтобы худеть вместе. Только есть один нюанс - все советы и контроль коуч осуществляет дистанционно.

- А результат будет в любом случае. Главное, следовать моим рекомендациям и не обманывать самого себя, - заверил он.

"МИНУС 79 КИЛОГРАММОВ"

Другая ростовчанка зашла еще дальше. Она не просто помогает сбросить лишнее, а еще помогает людям, потерявшим обоняние после коронавируса. Она, как и предыдущий собеседник, основывается на своем личном опыте. Говорит, что со 120 килограммов смогла сбросить до 41!

- Это я смогла сделать всего за пять месяцев, - уверяет дама. - И такой вес без усилий держу уже много лет. Причем ем все подряд и спортом не занимаюсь.

Под каждого клиента - своя программа. Коуч встречается с клиентом, узнает про его образ жизни, оценивает текущее состояние и только потом начинает работать с человеком удаленно.

- Для меня нет ограничений в просьбе с желаемым весом. Хотите сбросить до ста кило, сделаю, хотите еще больше - будет больше, - улыбается дончанка. - У меня, как в ресторане: просто заказывайте заветную цифру. Вот был один клиент, который просил помочь ему сбросить хотя бы до ста кило. Но, благодаря моей методике, сейчас он весит 86 кг.

Кстати, отпуская человека с желаемым весом в свободное плавание, женщина не беспокоится за его будущее. Она уверена: клиенты больше не обрастут жирком. Так как за время работы с ней смогли привыкнуть к новому себе.

"ЕШЬ, ЧТО ХОЧЕШЬ И ХУДЕЙ"

А третья собеседница предлагает похудение за счет повседневной еды со сладостями до семи раз в неделю.

- Вы сможете видеть в своем меню ежедневное употребление шоколада, вареной сгущенки и пельменей. Я просто выстрою вам определенную последовательность употребления ваших продуктов так, что вы начнете худеть с первого дня, - обещает она.

Ростовчанка похудела на 79 килограммов за пять месяцев без спорта и диет. Фото: Евгения ГУСЕВА

Со слов женщины, такой способ она практикует уже десять лет. Ведет работу с клиентами также дистанционно. Человек скидывает ей свои параметры, рассказывает, чем питается, как живет и кем работает. И только потом дончанка начинает разрабатывать концепцию по питанию.

Что касается цены, то здесь у собеседницы все зависит от параметров человека и его заветной цифры на весах.

При этом суть своих методик дончане не раскрывают: мол, коммерческая тайна. Так что стоит только поверить на слово

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

"При лишнем весе - сразу к врачу!"

Анна Семыкина, эндокринолог:

- В любом случае нужно идти к врачу. Вы должны понимать, что ожирение является следствием нарушения обмена веществ и нарушением работы эндокринной системы. Если человек страдает лишним весом, это еще не значит, что он просто любит много есть мучного или сладкого.

Например, набрать вес пациент может из-за болезни, как гипотериоз. Это когда в организме дефицит тиреоидных гормонов. Именно они связаны с расщеплением жира. А еще есть синдром Кушинга. При нем вырабатывается очень много кортизола, что тоже влияет на вес.

В очень частых случаях лечение больных с проблемой эндокринной системы сводится к применению определенных препаратов.

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