В Ростове потушили пожар по повышенному рангу, который из-за ветра угрожал нескольким домам

Из дома эвакуировали трех человек. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В микрорайоне Нахичевань в Ростове произошел крупный пожар в частном доме. Утром 30 ноября загорелось здание на улице 27-я Линия. Из-за сильного ветра пламя могло перекинуться на соседние здания.

Как сообщили в донском управлении МЧС, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть около пяти часов. Загорелись чердачное помещение и второй этаж, а прилегающую территорию окутал сильный дым. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из загоревшегося здания трех человек.

В тушении принимали участие 67 спасателей. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Из-за угрозы распространения огня был объявлен ранг пожара 1-БИС. Почти через час пожару был присвоен уже второй ранг. На месте работали 67 спасателей, было привлечено 22 единицы техники.

— Тушение осложнялось низкими температурами, обледенением конструкций, сильным задымлением и работой личного состава на высоте, —пояснил руководитель тушения пожара Сергей Черный.

Около 6.40 пожар был локализован на площади 90 квадратных метров, а позже — ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал.

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