«Извинись перед моими сыновьями»: житель Ростовской области забил соседа до смерти из-за украденного скейтборда

Из-за детского скейтборда между соседями вспыхнула драка Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Таганроге Ростовской области бытовой конфликт закончился трагедией. Мужчина избил своего соседа то такой степени, что тот умер спустя два дня после нападения. Сам же обвиняемый заявил, что хотел проучить потерпевшего за кражу скейтборда у его сыновей.

ОТ ПРЕТЕНЗИЙ К ПОБОЯМ

Как рассказали в прокуратуре Таганрога корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону», ссора между 31-летним Александром и 42-летним Михаилом (имена изменены – прим. ред.) вспыхнула внезапно.

Александр, который воспитывает двоих сыновей, давно подозревал Михаила в том, что тот украл детский скейтборд. Таганрожец имел привычку оставлять доску на общем балконе, а однажды просто не обнаружил ее. Позже ему сказали, что именно на этом скейтборде во дворе дома каталась дочь соседа.

До поры до времени Александр держал подозрения при себе. Но после того, как перебрал с алкоголем, решил наведаться к Михаилу. Отец двоих сыновей начал предъявлять соседу претензии.

ОСТАНОВИЛСЯ, КОГДА УВИДЕЛ КРОВЬ

На лестничной клетке вспыхнул конфликт, свидетелями которого стали и дети обоих мужчин.

Александр набросился с кулаками на Михаила и шесть раз ударил его по голове. Потом дебошир толкнул свою жертву в открытую дверь квартиры и продолжил избиение. Остановился он лишь тогда, когда увидел, что у Михаила пошла кровь из носа.

После этого злоумышленник прекратил экзекуцию со словами: «Потом приди и извинись перед моими сыновьями».

«ГОВОРИЛ, ЧТО САМО ЗАЖИВЕТ»

На следующий день Михаил пожаловался гражданской жене на головные боли — особенно его беспокоила область затылка. Позже он стал задыхаться. Женщина предлагала вызвать врачей, но пострадавший лишь отмахивался.

- Говорил, что само заживет, - расскажет позже его супруга.

Спустя два дня мучений мужчина скончался. Эксперты установили, что причиной смерти стал отек мозга.

ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Как сообщила помощник прокурора Таганрога Эмилия Образцова, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что материалы уголовного дела уже передали в суд для рассмотрения. Если вина злоумышленника будет признана судом, то ему может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.

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