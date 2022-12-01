В Ростовской области вынесли приговор шести приятелям, у которых нашли 13 кг наркотиков

В Ростовской области к длительному лишению свободы приговорили организатора преступной группы, продававшей наркотики Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Азове Ростовской области огласили приговор организатору преступной группы, торговавшему наркотиками, сообщили в пресс-службе суда. При обысках у него и еще пяти подозреваемых обнаружили 13 кг наркотиков.

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, все члены группы были знакомы. У некоторых мужчин есть жены и дети.

ПРЕСТУПНЫЙ ДОХОД БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ

- Всего по данному делу проходило шестеро подозреваемых. В отношении двоих из них дела были выделены в отдельное производство, их вину признал суд. Еще четверым также уже огласили приговоры, - сообщил старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

При этом, уточняет источник издания, ни один из мужчин не находился в критическом финансовом положении. Не было у них и огромных обременительных долгов.

- Все злоумышленники среднего возраста. Для них этот криминальный бизнес был дополнительным источником дохода, хотя каждый из них понимал, что совершает преступление, - сообщил источник издания.

Однако жажда наживы оказалась сильнее страха оказаться в тюрьме. Тем более криминальный бизнес не требовал никаких вложений.

ШИФРЫ И ПРОВЕРКИ

Один из приятелей, который жил в деревне под Азовом, собирал растения, содержащие наркотическое вещество. Сначала все это продавалось небольшому кругу знакомых, но позже круг клиентов начал расширяться.

Роли в группе были распределены. Один из фигурантов, которого прозвали «садовником», отвечал за поставки. Другие злоумышленники доставляли товар продавцам, которые взаимодействовали напрямую с покупателями.

К слову, новых клиентов находили по «сарафанному радио». Перед тем, как отдать им партию наркотиков, встречались лично и задавали разные вопросы.

Деньги брали исключительно наличными. Одна доза запрещенного вещества стоила чуть больше тысячи рублей. Между собой злоумышленники ее называли «минутка».

Дело в том, что, по их мнению, такие шифры были безопасными, и их смело можно было использовать в переписках.

ПРИ ОБЫСКАХ НАШЛИ 13 КИЛОГРАММОВ НАРКОТИКОВ

Несмотря на все меры предосторожности, приятели не вычислили оперативников, которые в рамках служебного задания купили наркотики. На этом и погорели спустя почти полтора года нелегальной торговли.

При обысках, которые проходили у всех шестерых одновременно, нашли более 13 кг наркотиков.

Источник издания пояснил, что только один из злоумышленников признал свою вину. Остальные же говорили, что наркотики используют сами в медицинских целях или настаивали на том, что запрещенное вещество им подкинули.

На днях суд признал вину еще четверых фигурантов.

- Азовской межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении злоумышленников. На днях организатор признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

Двое подельников получили 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а третий сообщник приговорен к десяти с половиной годам лишения свободы.

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