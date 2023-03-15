Жителя Элисты осудили за убийство женщины и нападение на соседского подростка с ножом

Эксперты насчитают 21 рану на теле погибшей. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Громкое дело, которое поразило жителей Калмыкии, подошло к своему завершению. 52-летнего жителя Элисты признали виновным в убийстве любимой женщины и причинении тяжкого вреда здоровью соседскому сыну. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

21 УДАР ПО ЛЮБИМОЙ

Трагедия, унесшая жизнь 52-летней женщины, произошла в прошлом июле. Все случилось среди дня в одном из поселков в черте города. Жили мужчина и женщина — ровесники — небогато. В доме все старенькое: обои, мебель, стиральная машинка-полуавтомат. На кадре, снятом следователями, видно, как чужих людей испугалась и забралась на диван маленькая собачонка.

Как установит следствие и суд, между сожителями около трех часов дня 23 июля произошла ссора. Мужчина был пьян и схватился за нож. Он стал им бить женщину. Позже эксперты насчитают на теле погибшей не менее 21 раны от ножа. От такого количества ударов жертва скончалась на месте.

То ли продолжая задуманное, то ли под впечатлением от совершенного, мужчина с ножом пошел к соседям. У двери в их дом ему встретился 16-летний паренек, которого мужчина ударил лезвием в живот. Подростка с тяжелым ранением госпитализируют в больницу, и благодаря своевременной помощи медиков его жизнь удастся спасти.

- В отношении мужчины было возбуждено два уголовных дела - «Убийство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». Собранных следствием доказательств суду оказалось достаточно для признания подсудимого виновным в совершении преступлений, - прокомментировали в следкоме Калмыкии. - Ему назначили наказание — 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на год.

Добавим, что приговор в законную силу пока еще не вступил, и осужденный еще может его обжаловать.

17 ЛЕТ ЗА УБИЙСТВО ГОДОВАЛОГО КРОХИ

Напомним, это не первый громкий случай, когда в Калмыкии во время бытового конфликта страдают подростки и дети . Так, в декабре в Элисте осудили мужчину, зарубившего годовалого мальчика. По версии следствия и суда, в июне прошлого года 36-летняя мама пришла в гости вместе с малышом к 50-летнему приятелю.

После расследования убийства годовалого малыша топором, осужденному дали 17 лет колонии строгого режима. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Взрослые выпивали, в какой-то момент женщина уснула, а ребенок стал капризничать. Мужчину, по версии следствия, до того раздражал детский плач, что он взялся за топор, и пять раз ударил кроху лезвием. От травм малыш скончался на месте. Когда вина мужчины была доказана в суде, ему назначили наказание - 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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