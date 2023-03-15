В военном комиссариате прокомментировали, придут ли «тестовые» повестки в Ростовской области

Некоторые регионы предупредили своих жителей о возможном получении повесток из военкоматов. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ряде регионов России появилась информация о том, что некоторые жители могут получить повестки из военкоматов — по месту жительства или через работодателей. При этом рассылка будет плановой для уточнения данных, а не для призыва. В «КП — Ростов-на-Дону» получили комментарий от военного комиссариата по Ростовской области, ждать ли дончанам таких повесток.

- Массовых рассылок для проверки данных не планируется, - прокомментировали вопрос «КП — Ростов-на-Дону» в ведомстве. - Но, согласно действующему законодательству, человека могут вызвать для уточнения данных — о состоянии здоровья, какое получил образование, какой у него семейный статус и так далее.

Напомним, в конце октября прошлого года в Ростовской области завершили набор бойцов в рамках частичной мобилизации.

- Отправка повесток прекращена. В связи с выполнением задания по призыву мероприятия частичной мобилизации были завершены 29 октября 2022 года, - сообщили в военном комиссариате региона.

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