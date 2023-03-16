Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия16 марта 2023 15:21

В ЦОС ФСБ назвали причину взрыва в погрануправлении в Ростовской области

В пожаре пострадали люди
Полина ШЕВЧЕНКО
В ФСБ назвали взрыв в погрануправлении в Ростовской области причиной пожара.

В ФСБ назвали взрыв в погрануправлении в Ростовской области причиной пожара.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной взрыва в ремонтной мастерской гаражного бокса пограничного управления по Ростовской области стало возгорание горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

- В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения, - говорится в сообщении.

Также в ФСБ подтверждают наличие пострадавших при пожаре.

Ранее стало известно, что в здании погрануправления ФСБ в Ростове погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Предварительной причиной пожара в здании погрануправления ФСБ стала неисправная проводка

Сейчас угрозы населению нет (подробности)

ЧППроисшествия: ЧП