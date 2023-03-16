В ЦОС ФСБ назвали причину взрыва в погрануправлении в Ростовской области

В ФСБ назвали взрыв в погрануправлении в Ростовской области причиной пожара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причиной взрыва в ремонтной мастерской гаражного бокса пограничного управления по Ростовской области стало возгорание горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ РФ.

- В 12.20 в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, которое повлекло взрыв и частичное разрушение строения, - говорится в сообщении.

Также в ФСБ подтверждают наличие пострадавших при пожаре.

Ранее стало известно, что в здании погрануправления ФСБ в Ростове погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» сообщил собственный источник.

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