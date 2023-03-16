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НовостиПроисшествия16 марта 2023 11:40

Предварительной причиной пожара в здании погрануправления ФСБ стала неисправная проводка

Сейчас угрозы населению нет, на месте происшествия работают экстренные службы
Ангелина СКИБА
Огонь распространился на площади в 800 кв. метров

Огонь распространился на площади в 800 кв. метров

Фото: Лейла МИРИШОВА

Предварительная причина пожара в здании програнуправления ФСБ в Ростове-на-Дону - замыкание электропроводки внутри помещения. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

- Предварительно, причиной пожара стало замыкание электропроводки внутри помещения. Распространившийся огонь привел к взрыву емкостей с горюче-смазочными материалами, - написал Василий Голубев.

По словам главы региона, информация о происшествии поступила днем 16 марта. Огонь распространился на площади в 800 кв. метров, после этого рухнули две стены.

Сейчас угрозы населению нет. На месте происшествия от МЧС работают 63 человека, задействовано 14 единиц техники.

Добавим, ранее стало известно, что при пожаре погиб один человек, еще двое пострадали.

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