Трескучие морозы, пустые тротуары и наливка с каждой едой: почему стоит поехать в Сибирь зимой

Сибирь цапает ростовчан за нос, но не жалеет жару в баньке. Фото: Кристина Круговых

Ростов хоть и южная столица, но немало ростовчан все равно ищут, где потеплее. В конце ноября данным исследования hh.ru, жители донской столицы попали в тройку лидеров по числу желающих переехать в Краснодар.

При этом ростовчане первыми же и кричат как тяжело переносить летний зной под +40. А каково нашему теплолюбивому брату будет Сибири? В «КП — Ростов-на-Дону» решили не гадать, а проверить сибирские морозы на себе. Рассказываем, что из этого получилось.

С каждой станцией становилось все холоднее. Фото: Кристина Круговых

ЗИМА НАСТУПАЕТ С КАЖДОЙ СТАНЦИЕЙ

В промозглые ноябрьские четыре утра на ростовском жд-вокзале «загружаются» с чемоданами сонные путешественники, тихонько заползают на свои верхние полки, чтобы проснуться уже далеко за полдень. В Воронеже к нам подсела девчушка в легкой куртке, которая по телефону то и дело получала «заботливые угрозы» от родни, если она приедет без теплых вещей.

С каждой остановкой народ возвращался с перекура все быстрее: мороз начал цапать за нос, а брюки поверх дорожных шорт надевать им было неохота. После полутора суток в пути в Зеленодольске, что стоит на Волге, под ботинками на перроне хрустит тонкий лед и и южане начинают в сумерках ловить на ладони редкие снежинки.

Местная детвора не знает, что такое дождь и +1 на Новый год. Фото: Кристина Круговых

Двое суток в пути, и в пять утра вагон высыпается на перрон в Екатеринбурге. Под ногами снег, холодно. Разминают ноги недолго — замерзли, идут досматривать сны, пока соседи не загремели подстаканниками и не запахло ароматами «Доширака».

ОСОБЕННОСТИ СИБИРСКОЙ МОДЫ

С утра девушка из Воронежа начинает доставать из чемодана, который набит так, что чудом не разлетелся по купе, шубку - «чтобы отвиселась».

- Не замерзать же! - комментирует смену гардероба попутчица. - В Тюмени -18 обещали днем, а мне еще в Ханты-Мансийск ехать!

А за окном - тайга. Фото: Кристина Круговых

Тут ты со вздохом смотришь на свою шубку-«чебурашку» без подкладки — по сути осеннее пальто для здешних. Ладно, хозяева обещали дать дубленку погонять!

ГОРОД МАШИН

- Только не замерзай, миленькая! - говорит со своей иномаркой тетушка, которая встречала меня у вокзала.

У машины примерзают тормозные колодки и водитель чуть ли не молится, чтобы не попасть в очередь перед светофором на 80 секунд. А когда видит впереди красный свет, специально ползет, чтобы не тормозить, дожидаясь зеленого.

- У нас еще вчера минус шесть было — тепло, слякоть от реагентов на дороге, а сегодня холоднее в три раза! - вздыхает женщина за рулем.

Такие избы сохранились в центре Тюмени. Фото: Кристина Круговых

Объехав столицу нефтяного края по спальным районам, пешеходов не увидишь. Широченные автомагистрали, редкие монументальные высотные переходы. Кажется, в таком климате пешком из дому выходить просто нельзя.

Ан нет! В центре пешеходы есть. И, кажется, теплый цветастый комбинезон здесь популярен не только среди молодых мамочек и их годовалых пупсов.

Автоэкскурсию прерываем на набережной Туры: местные гордятся — единственная в России четырехуровневая! По ее уровням даже разгуливают самые морозоустойчивые. Забегаем на белоснежный мост влюбленных, где парочки традиционно вешают замочки из серии «Г + В», и делаем несколько снимков скованной льдом реки, вмерзшие кораблики-рестораны. Закрывая красный нос варежкой, делаем эффектные снимки.

В такой морозец лучше выбрать автопрогулки. Фото: Кристина Круговых

ПЛОТНЫЙ ОБЕД С НАЛИВОЧКОЙ

Не знаю как молодежь, а сибиряки постарше не понимают удовольствия полежать в горячей ванне. Даже принимая квартиру в новостройке, они не ставят ванну - ограничиваются душем, и в санузле хоть танцуй. А на даче обязательно банька, от жара которой нашему южному человеку хочется бежать хоть в одном халате босиком по снегу — главное подальше.

У старшего поколения любой прием пищи — плотный. «А без мяса нам в Сибирские морозы никак!» - оправдываются местные. Этим же, видимо, объясняют несколько стопок наливки за обедом и ужином. Знакомая, которая переехала на Дон с севера, из Архангельска, подтверждает, что такая традиция есть и там. Приходится даже стопку рукой закрывать, оправдываясь и называя себя хилой молодежью.

Мост влюбленных над рекой Турой в Тюмени и единственная в стране четырехуровневая набережная. Фото: Кристина Круговых

СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ И ПОДАРКИ

- Да что за олень-то такой! - кричит дядюшка на других водителей, пока те «тормозят» на дороге. И сразу на душе так тепло становится: как наш — ростовский. Ан-нет! В Ростове был только проездом на море, а ругается, потому что переехал в областную столицу Тюмень из Сургута, а тут побольше будет, мягко говоря, неопытных неопытных водителей.

И, если мы привыкли чуть ли не с бравадой рассказывать о «ростовском стиле вождения», сибиряки о нем особо не слышали. Зато местные шоферы от товарищей, которые на груженых фурах катаются на юг, наслышаны о громком деле, когда на М-4 «Дон» водители попадали под поборы на дороге.

Вот такая достопримечательность Тюмени - круглая общественная баня. Фото: Кристина Круговых

- Друзья, что на «дальняк» ездили, попадались. Пришлось не слабо раскошелиться...- первым делом поделился водитель маршрутки, узнав, что пассажир из Ростова.

С чем еще ассоциируется донской край у местных? Это узнаешь, когда спрашиваешь про подарки. Чем их удивишь? Нет, леща вяленого тащить за 2,5 тысячи километров из Ростова никто не просил. У них и своя рыба хороша, а еще консервы с олениной, бобрятиной и медвежатиной, правда, не на полках в супермаркете, а в лавках для туристов в аэропорту. А вот парочку бутылок душистого подсолнечного масла да козинаки на меду с Центрального рынка тюменцы привезти задали.

На юге Красноярского края, в Минусинске, огромный пласт работы для археологов. Этот камень показывает целое мироустройство глазами древних жителей Минусинской котловины. Фото: Кристина Круговых

- У нас такого днем с огнем не сыщешь! А оно летом пахнет и теплом вашим южным! - говорит бабушка.

ХОТЬ ЗИМУ УВИДЕЛИ!

Дальше был перелет в Красноярск, пять часов на маршрутке до Минусинска, где было всего -3, и народ ходит как в Ростове. Только в день отлета стало стремительно холодать. Ехали по залитым солнцем степям Хакасии, а когда пересекли границу с Красноярским краем и вместо простора вокруг дорогу обступила тайга, небо заволокло тучами, и началась настоящая метель. Когда впереди ехал грузовик, не было видно ничего — сплошная белая стена.

На границы Хакасии солнце закончилось. В Красноярском крае ждала метель. Фото: Кристина Круговых

- Ну хоть на прощание наши сибирские метели увидите, - смеется водитель. - А вообще, приезжайте к нам и летом! Чтобы посмотреть все не из машины, а своими глазами.

Снежные зарисовки из окна автобуса.

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