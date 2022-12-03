Чем закончилась проверка объявления в ростовском подъезде, автор которого от имени ребенка пожаловался на побои

После обращения жильцов дома сотрудники правоохранительных органов региона провели проверку
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростове, в многоквартирном доме, появилось странное объявление, наделавшее много шума. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» собственник одной из квартир, на видном месте, около лифта, кто-то приклеил тетрадный лист с пугающим текстом.
"МЕНЯ РОДИТЕЛИ ИЗБИВАЮТ"
- Помогите, пожалуйста, ребенку. Меня родители избивают, обижают, постоянно бьют. Заберите меня, пожалуйста, к себе домой, - такое содержание оказалось у настораживающего послания.
Также на листе был указан номер квартиры. Объявление привлекло внимание жильцов и они решили на всякий случай написать заявление в правоохранительные органы.
При этом, рассказали в управляющей компании, в квартире, которая была указана в послании, живет благополучная интеллигентная семья, воспитывающая двоих детей-школьников. Знакомые семьи утверждают,что родители вкладывают много сил в развитие ребят и сроду не повышают на них голос.
Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов все же начали проверку.
Это письмо стало поводом для проверки. Фото: читатель "КП"
ЖИЛЬЦЫ ДОМА РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ДВА ФРОНТА
Объявление разделило дом на два лагеря. Одни были уверены, что дыма без огня не бывает, а другие считали это неудачной шуткой. В итоге оказалось, что правы последние.
Источник издания сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что была проведена тщательная проверка. С детьми общались психологи. Собеседник пояснил, что в возбуждении уголовного дела было отказано за неимением оснований. Жестокое обращение, о котором говорилось в тексте, не подтвердилось.
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