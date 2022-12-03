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Общество3 декабря 2022 9:20

Чем закончилась проверка объявления в ростовском подъезде, автор которого от имени ребенка пожаловался на побои

На тетрадном листе была изложена просьба от школьника забрать его из семьи
Анна ШИЛЯЕВА
После обращения жильцов дома сотрудники правоохранительных органов региона провели проверку

После обращения жильцов дома сотрудники правоохранительных органов региона провели проверку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове, в многоквартирном доме, появилось странное объявление, наделавшее много шума. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» собственник одной из квартир, на видном месте, около лифта, кто-то приклеил тетрадный лист с пугающим текстом.

"МЕНЯ РОДИТЕЛИ ИЗБИВАЮТ"

- Помогите, пожалуйста, ребенку. Меня родители избивают, обижают, постоянно бьют. Заберите меня, пожалуйста, к себе домой, - такое содержание оказалось у настораживающего послания.

Также на листе был указан номер квартиры. Объявление привлекло внимание жильцов и они решили на всякий случай написать заявление в правоохранительные органы.

При этом, рассказали в управляющей компании, в квартире, которая была указана в послании, живет благополучная интеллигентная семья, воспитывающая двоих детей-школьников. Знакомые семьи утверждают,что родители вкладывают много сил в развитие ребят и сроду не повышают на них голос.

Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов все же начали проверку.

Это письмо стало поводом для проверки. Фото: читатель "КП"

Это письмо стало поводом для проверки. Фото: читатель "КП"

ЖИЛЬЦЫ ДОМА РАЗДЕЛИЛИСЬ НА ДВА ФРОНТА

Объявление разделило дом на два лагеря. Одни были уверены, что дыма без огня не бывает, а другие считали это неудачной шуткой. В итоге оказалось, что правы последние.

Источник издания сообщил «КП-Ростов-на-Дону», что была проведена тщательная проверка. С детьми общались психологи. Собеседник пояснил, что в возбуждении уголовного дела было отказано за неимением оснований. Жестокое обращение, о котором говорилось в тексте, не подтвердилось.

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