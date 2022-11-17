Соседские войны: жители многоэтажки в Ростове подозревают пенсионерку в том, что она подделала за ребенка объявление о побоях

Жители многоквартирного дома не исключают, что объявление от имени школьника могла повесить местная пенсионерка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из многоквартирных домов Ростова на стенде с объявлениями в подъезде появилось странное и настораживающее послание.

«ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РЕБЕНКУ»

На тетрадном листочке почерком, похожим на детский, кто-то написал: «Помогите, пожалуйста, ребенку. Меня родители избивают, обижают, постоянно бьют. Заберите меня, пожалуйста, к себе домой». Ниже был указан этаж и номер квартиры. Объявление провисело недолго, от силы – несколько часов. Но этого времени хватило, чтобы информация дошла до правоохранительных органов.

По данному факту правоохранители начали проверку. Тем временем часть жильцов в доме уже сделала свои выводы.

Письмо повесили на самом видном месте - рядом с лифтом. Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону"

В ТСЖ дома уверены, что письмо написал вовсе не ребенок, а пожилая собственница одной из квартир. По словам собеседницы издания, цель была одна – навредить семье.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, в квартире, указанной в объявлении, действительно живут дети подросткового возраста и их родители. Семья благополучная по всем меркам, в том числе и по материальным.

А в ТСЖ добавили, что в ребят родители вкладывают много времени и сил. Кроме занятий в школе дети занимаются творчеством.

«МЫ ВСЕ В ШОКЕ»

У соседки, которую подозревают в случившемся, могли быть свои поводы для того, чтобы навредить супругам. Дело в том, что глава семьи входит в состав правления ТСЖ дома. Пенсионерка постоянно пишет жалобы на товарищество собственников – правда указанные в них факты ни разу не подтвердились.

- Она много раз подавала с суд и писала жалобы в различные инстанции. Ни один суд не выиграла. Жалобы тоже ни к чему не привели, нарушений в работе ТСЖ не выявили, - рассказали «КП-Ростов-на-Дону». – Вообще, мы все в шоке от этой ситуации. Видела маму ребят, так на ней лица просто нет!

Поэтому, не исключают в доме, пенсионерка из обиды могла совершить такую «пакость». В любом случае, последнее слово будет за правоохранительными органами, которые сейчас разбираются во всех деталях этой ситуации.

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