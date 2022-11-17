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Общество17 ноября 2022 9:18

Соседские войны: жители многоэтажки в Ростове подозревают пенсионерку в том, что она подделала за ребенка объявление о побоях

Ранее в подъезде многоквартирного дома в Ростове появилось сообщение, в котором ребенок просит забрать его из семьи
Анна ШИЛЯЕВА
Жители многоквартирного дома не исключают, что объявление от имени школьника могла повесить местная пенсионерка.

Жители многоквартирного дома не исключают, что объявление от имени школьника могла повесить местная пенсионерка.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из многоквартирных домов Ростова на стенде с объявлениями в подъезде появилось странное и настораживающее послание.

«ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, РЕБЕНКУ»

На тетрадном листочке почерком, похожим на детский, кто-то написал: «Помогите, пожалуйста, ребенку. Меня родители избивают, обижают, постоянно бьют. Заберите меня, пожалуйста, к себе домой». Ниже был указан этаж и номер квартиры. Объявление провисело недолго, от силы – несколько часов. Но этого времени хватило, чтобы информация дошла до правоохранительных органов.

По данному факту правоохранители начали проверку. Тем временем часть жильцов в доме уже сделала свои выводы.

Письмо повесили на самом видном месте - рядом с лифтом. Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону"

Письмо повесили на самом видном месте - рядом с лифтом. Фото: читатели "КП-Ростов-на-Дону"

В ТСЖ дома уверены, что письмо написал вовсе не ребенок, а пожилая собственница одной из квартир. По словам собеседницы издания, цель была одна – навредить семье.

Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, в квартире, указанной в объявлении, действительно живут дети подросткового возраста и их родители. Семья благополучная по всем меркам, в том числе и по материальным.

А в ТСЖ добавили, что в ребят родители вкладывают много времени и сил. Кроме занятий в школе дети занимаются творчеством.

«МЫ ВСЕ В ШОКЕ»

У соседки, которую подозревают в случившемся, могли быть свои поводы для того, чтобы навредить супругам. Дело в том, что глава семьи входит в состав правления ТСЖ дома. Пенсионерка постоянно пишет жалобы на товарищество собственников – правда указанные в них факты ни разу не подтвердились.

- Она много раз подавала с суд и писала жалобы в различные инстанции. Ни один суд не выиграла. Жалобы тоже ни к чему не привели, нарушений в работе ТСЖ не выявили, - рассказали «КП-Ростов-на-Дону». – Вообще, мы все в шоке от этой ситуации. Видела маму ребят, так на ней лица просто нет!

Поэтому, не исключают в доме, пенсионерка из обиды могла совершить такую «пакость». В любом случае, последнее слово будет за правоохранительными органами, которые сейчас разбираются во всех деталях этой ситуации.

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