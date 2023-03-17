Погода в Ростовской области в выходные 18 и 19 марта: дожди, туманы и потепление до +15

Выходные обещают быть пасмурными. Фото: Кристина Круговых

Погода в Ростовской области в выходные 18 и 19 марта будет переменчивой, как это и бывает в первый месяц весны. Синоптики не обещают +20, как неделю назад, но отдельные районы свои 15 градусов тепла получат. Публикуем подробный прогноз от Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в выходные ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу, 18 марта, по прогнозам, будет слабый дождь. Ветер северо-западный и северный с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, днем с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5-7 градусов, днем +11-13.

В ночь на воскресенье, 19 марта, обойдется без осадков, днем же возможно пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +4-6, днем +10-12.

По Ростовской области также будет пасмурно. Местами пройдет небольшой и умеренный дождь. Ночью и утром в отдельных районах осядет туман.

В субботу ожидается северо-западный и северный ветер с переходом на северо-восточный 6-11 метров в секунду, днем местами с порывами до 12-14. Температура воздуха ночью +4-9, при прояснениях понизится до нуля, днем +4-9, по югу и востоку до +14.

В воскресенье ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами с порывами до 12-14. Температура воздуха ночью +3-8, при прояснениях похолодает до нуля, днем +4-9, по югу и востоку до +15 градусов.

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