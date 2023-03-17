«Ходит со мной на работу каждый день»: ростовчанка спасла мини-пига и поселила в своей квартире

Мини-пиг вырос до размеров небольшой собаки. Фото: Елена Лысак

Многие привыкли, что домашний питомец — это кошка, собака или мелкий грызун. Ростовчанка Елена Лысак не могла подумать, что заведет экзотическое животное, но однажды нашла истощенного мини-пига и пожалела. Сейчас поросенок Геннадий сопровождает хозяйку на работу, выполняет команды и вызывает всеобщее восхищение.

Женщина рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как встретила необычного четвероногого друга и каково содержать его в квартире.

ВЫХАЖИВАЛА ПОРОСЕНКА ПОЧТИ МЕСЯЦ

Елена Лысак работает ветеринаром. Около двух лет назад неизвестные подбросили поросенка под дверь ее ветклиники. Специалист забрала малыша и осмотрела.

- Поросенок не ходил. Связалась с питерскими врачами. Выяснилось, что у него запущенный рахит, — поделилась Елена.

Гена совсем юный поросенок. Фото: Елена Лысак

Женщина делала животному уколы, давала пищевые добавки и витамины. Спустя месяц терапии мини-пиг начал ходить. Елена оставила его у себя и назвала Геннадием.

ВСЕ ХОТЯТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ГЕНОЙ

Мини-пиг вырос до размеров небольшой собаки. Елена шутит: «Раньше все его называли Генкой, то сейчас только официально — Геннадий Евлампович». Женщина ухаживает за поросенком как за обычной собакой.

- Купаю, выгуливаю два раза в день. Кормлю фруктами, кашей и овощами. У Гены есть свой маленький диванчик для отдыха, — говорит ростовчанка.

Хрюн любит прогуляться даже зимой. Фото: Елена Лысак

Геннадий часто гуляет в панамке и соломенной шляпке, привлекая всеобщее внимание. Любопытствующие часто подходят познакомиться с поросенком и делают ему комплименты. Но встречаются и те, кто отпускает неуместные шутки.

- Бывает, слышишь: «Ооо, шашлык пошел!» Иногда ощущение, что люди не никогда не видели свиней или голодают, — вздыхает хозяйка Гены.

В одной из любимых панамок. Фото: Елена Лысак

ВЫПОЛНЯЕТ КОМАНДЫ И ХОДИТ НА РАБОТУ

Геннадий легко поддается дрессировке, чего не скажешь о любой собаке. Поросенок научился командам «лежать», «сидеть», «кружиться». А еще Елена говорит, что мини-пиг — большой помощник.

Отдыхает после тяжелого рабочего дня. Фото: Елена Лысак

- Ходит со мной на работу каждый день, помогает, — улыбается Елена, — Никогда не хулиганил и не доставлял хлопот. И прекрасно ладит и с людьми, и с другими животными.

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