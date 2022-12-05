Жительница Ростовской области держит летучих мышей в холодильнике и принимает у них роды

Ольга Жураковская спасла тысячи летучих мышей. Фото: Мария ГИЧЕНКО

Ольга Жураковская посвятила свою жизнь необычному делу: она спасает попавших в беду летучек - так волонтеры называют летучих мышей. На ее счету - тысячи спасенных жизней. А нуждающиеся в помощи питомцы живут у нее дома даже в холодильнике. Сейчас там зимует сотня зверьков.

Примечательно, что профессия дончанки никак не связана с животными. Она работает литейщиком пластмасс на заводе, живет вместе с мужем в арендованной квартире.

"ПОИТЬ ИЗ ПИПЕТКИ КАЖДЫЕ ТРИ ЧАСА"

Все началось с маленького лысого детеныша, которого жительница Азова нашла во дворе четыре года назад. Муж предложил посадить его на дерево: мол, мать прилетит и заберет. Ольга так и сделала. Но время шло, а бедолага продолжал жалобно пищать… Женщина не выдержала, посадила его в кошачью переноску и забрала домой. Вот только что с ним делать дальше - не представляла.

- Сначала искала информацию в Интернете, но достоверной было мало, - вспоминает Ольга. - Зато нашла группу волонтеров в Воронежской области, которые спасают летучих мышей. Они посоветовали поить детеныша козьим молоком из пипетки каждые три часа. Причем перед и после кормления держать его на грелке…

Ростовчанка держит мышей в пластиковых контейнерах. Фото: Мария ГИЧЕНКО

В итоге дончанка выходила рукокрылого питомца, а в сентябре выпустила на волю. Но мышиная история на этом не закончилась. В женщине проснулся такой интерес к этим созданиям, что она создала свою - Ростовскую группу помощи летучим мышам. После этого жизнь Ольги круто изменилась. Ее телефон начал разрываться от звонков: одни люди просили помочь покалеченным животным, другие - умоляли избавить от залетевшего на балкон «вампира».

УЖИН ИЗ ТАРАКАНОВ

С тех пор в квартире Жураковской постоянно водятся летучки. Травмированных мышек Ольга отвозит в ветклинику. Потом - выхаживает дома.

- Чаще всего мне привозят животных с переломом крыла. У летучих мышей они очень хрупкие. Бывает, что человек пытается сбить залетевшую в дом вечерницу тем, что под руку попалось или выгоняет ее шваброй. В результате ломает ей крылья. А некоторые зверьки становятся жертвами кошек или злых подростков, - расказывает зоозащитница.

Своих необычных питомцев Ольга держит в пластиковых контейнерах, в которых предварительно проделывает отверстия паяльником - для доступа воздуха. Кормит - насекомыми. В меню у рукокрылых зоофобас - мучной хрущак, сверчки, кормовые тараканы. Покупает их у «частников».

- Мышки кушают один раз в день. Я как-то подсчитала, что десять особей за один раз съедают насекомых на пятьсот рублей, - продолжает собеседница.

Десять особей за один раз могут съесть насекомых на 500 рублей. Фото: Мария ГИЧЕНКО

МАНЕЖ ДЛЯ ПТЕНЦОВ

А еще Ольга не только кормит и лечит летучек, но и принимает у них роды! Ведь иногда к ней попадают самочки в «положении». У зоозащитницы даже есть манеж, в котором подросшие детеныши тренируются летать.

С наступлением холодов животные отправляются спать в самый обычный холодильник. Но не тот, где стоят кастрюли с продуктами, а отдельный.

- Мышки зимуют в контейнерах по нескольку особей - им нужно соседство сородичей, чтобы хорошо спалось. Температура в холодильнике должна быть три-пять градусов выше нуля, влажность - не менее 60 процентов. Сейчас у меня спят сто летучих мышей, - рассказала зоозащитница.

Весной Ольга выпускает пробудившихся зверьков на волю: в рощице на левом берегу Дона.

335 - РАЗОМ!

Ради спасения летучих мышей дончанка готова преодолевать сотни километров. Однажды в декабре из здания на пересечении улиц Красноармейской и Журавлева кто-то выбросил на асфальт шестьдесят летучих мышей. Скорее всего, это были строители, которые меняли окна на чердаке и наткнулись на спящих зверьков.

- Работница одного из офисов на первом этаже собрала всех в коробку и приехала с ними ко мне. Почти половина мышей разбилась при падении, выжили 29. А на следующий день в другом доме рабочие во время ремонта нашли за обшивкой балкона колонию рыжих вечерниц: 335 животных! Строители доставали мышек из стекловаты, складывали в коробки, а неравнодушные ростовчане привозили ко мне, - вспоминает Ольга Жураковская.

Держать столько живности в квартире Ольга не могла.

Несколько сотен спасенных мышей пришлось везти в Дагомыс. Фото: Мария ГИЧЕНКО

"НЕ МОГУ СМОТРЕТЬ НА ЭТОТ ШАБАШ"

Специалисты посоветовали ей везти летучих мышей в Дагомыс: там теплый мягкий климат и есть возможность прокормиться насекомыми. Ростовская мышеспасительница наняла фургон и отправилась с необычными пассажирами на черноморское побережье. Там ее встретили единомышленники-волонтеры.

- Нам приходилось брать каждого зверька и держать в ладошках, пока он не взлетит. Всего их было четыреста, так что выпуск продолжался всю ночь. Водитель сказал, что не может «смотреть на этот шабаш» и скрылся в кабине, - со смехом вспоминает Ольга.

Второй раз зоозащитница отвозила в Дагомыс колонию нетопырей, которые облюбовали балкон жителей Левенцовки.

- Сначала ростовчане вызвали сотрудников СанЭпидемСтанции, но те сказали, что у них нет разрешения на отлов летучих мышей. Тогда они позвонили мне. На их балконе из-под обшивки мы с волонтерами достали 350 нетопырей! – рассказала собеседница.

СПАСЕННЫЕ ИЗ ПЕНЫ

Недавно Ольга спасла животных в общежитии одного из ростовских вузов. Студентки сообщили коменданту, что у них под окном поселились летучие мыши. Видимо, тот решил действовать радикально: зверьков облили монтажной пеной. Вот только девушки были возмущены такой жестокостью. Они не смогли спокойно смотреть на страдания живых существ, нашли в Сети телефон зоозащитницы и попросили о помощи.

Ольга приехала в общежитие с шуруповертом, сняла отлив и увидела слипшихся в пене мышей. Она достала ком с животными и увезла домой. Сначала разрезала ножницами застывшую массу, чтобы отделить зверьков друг от друга, потому смазывала им шерстку растительным маслом и купала под водой.

- Это были десять рыжих вечерниц. Я всех накормила и отправила на зимовку в холодильник, - рассказала Ольга.

С приходом холодов летучих мышей переселяют в холодильник. Фото: Мария ГИЧЕНКО

А ЯСТРЕБА КОРМИТ БАНАНАМИ

А кроме летучих мышей в квартире азовчанки нашлось место для еще одного крылатого создания – ястреба-осоеда. Свое название он получил из-за того, что разрушает осиные гнезда и ест личинки этих насекомых.

- Яшу нашли в Воронежской области. Скорее всего, его сбила машина. У ястреба было сломано крыло, которое неправильно срослось. С тех пор он летает на небольшие расстояния, низко над землей, - рассказала Ольга. - Раньше он жил в Центре реабилитации диких животных, потом его передали на содержание моей подруге. Та предложила мне забрать его к себе.

Возникает закономерный вопрос: не охотится ли хищная птица за летучими мышами?

- Если мышки вдруг вылетают из своих контейнеров, Яша испуганно пригибается. Мне кажется, он не поймет, кто они такие: и не звери, и не птицы, - улыбается собеседница. – Мы кормим ястреба насекомыми, куриными сердечками и печенью. А еще он, почему-то, любит бананы.

Иногда семья берет пернатого питомца в путешествие за город. Ольга выгуливает Яшу на веревке длиной 65 метров. Он с удовольствием летает и купается в Дону.

Еще один питомец Ольги — ястреб. Фото: Мария ГИЧЕНКО

"ТОЛЬКО БЕЗ ПАНИКИ!"

Жительница Азова регулярно проходит обучение в Московском зоопарке, при котором создан Центр реабилитации летучих мышей, а также тесно сотрудничает с одноименным центром при опорном вузе Ростова.

- Многие боятся летучих мышей, считая их переносчиками болезней, - говорит зоозащитница. - На самом деле, не так страшен черт, как его малюют. В настоящее время в Ростовской не зарегистрировано случаев бешенства, заразившись от летучей мыши. К тому же, зараженный зверек умирает от этой болезни в течение трех суток.

Поэтому, если к вам залетела летучая мышь, не надо паниковать и пытаться сбить ее чем-то. Когда животное приземлится, лучше надеть плотные перчатки, посадить в коробку и выпустить. Если не улетает, или на дворе зима – звоните мне.

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