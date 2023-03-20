Ростовский кот-блогер Федя оказался вторым в топе лучших животных мира

Федя в шоке от того, насколько его любят люди по всей стране и не только. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Когда хозяйка кота-блогера Феди Наталья Жданова узнала из новостей, что ее питомец номинирован на престижную международную премию «Мой ласковый и нужный зверь», даже и подумать не могла, что любимец попадет в призеры. А сегодня организаторы подвели итоги: у Феди второе место, крошечный отрыв от победителя и космический от всех остальных участников. А ведь такого результата могло и не быть — Федя «хотел» снимать свою кандидатуру с состязания, где страсти кипели похлеще, чем на конкурсах красоты. Котомама поделилась с читателями «КП — Ростов-на-Дону» первыми эмоциями.

ГОЛОСОВАЛИ ДО ТЫСЯЧИ РАЗ В ДЕНЬ

209 415 голосов — настолько точно можно посчитать народную любовь к серенькому трехлетнему котику из Сальска Ростовской области. Организаторы заявили его как кота-блогера и благотворителя, который заработками от рекламы помогает приюту на 50 хвостов — 35 кошек и 15 собак. Его держит в городе Котельниково мама Натальи Вера. Но, кажется, дело все-таки в том, что Федя — пушистый антистресс, с фото и видео которого подписчики по всей стране и миру начинают свой день.

Кто голосовал за Федю? Все! Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Поначалу думала не активничать в этом голосовании. Но так федины болельщики сами такую мощную поддержку нам оказали - стали просить напоминать, ссылку на голосование каждый день поближе публиковать. Я просто не могла не ответить взаимностью на такую волну добра, — улыбается Наталья. — Писали целые семьи, в которых даже детки голосовали, и даже пенсионеры за 70 лет освоили смартфон. Некоторые признавались, что всей семьей за день тысячу раз наголосовали — вот такая народная любовь.

Чтобы порадовать подписчиков пушистой котозвезды, Наталья и перекличку провела, на которую отзывались изо всех уголков не только России — даже из Латинской Америки присылали хозяева фотографии своих кошек и котов. Федя поздравлял подписчиц с 8 марта, звал всех на прогулку во двор, играл в футбол теннисным мячом и, честно говоря, устал от такого внимания к своей персоне.

Конкурсная гонка звезду изрядно утомила. Фото: ЖДАНОВА Наталья

ОБВИНЯЛИ, ЧТО НЕ ДОСТОИН

Но, как это бывает в любом конкурсе, не обошлось и без ложки дегтя. В финал прошли три собаки и два кота. Федя долго шел ноздря в ноздрю с псом Сарматом, хотя хозяйка понимала, что, скорее всего, победа достанется ему. Сармат — настоящий герой. Он погиб, выполняя боевое задание в зоне специальной военной операции, спасая товарищей, и похоронен с воинскими почестями.

Дошло до того, что в соцсетях стали появляться обидные комментарии, мол Федя пороху не нюхал, а живет себе припеваючи, так что победить не достоин. Наталья пыталась на критику конструктивно отвечать: мол, все животные достойны, а Федя — за мир в комментариях!

Люди могут спорить, а Федя всегда за "Мыр"! Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Переживала, конечно. За два дня до финала вообще выложила пост, что мы с Федей снимаем его кандидатуру с голосования. Хотели передать наши голоса другому конкурсанту - коту Пузику, — вспоминает котомама. — Позвонили организаторы и сказали, что нельзя так делать, и нужно идти до конца. И наши люди не дали раскиснуть — голосовали до последней минуты!

ФЕДЕ - СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ!

Как итог — у Сармата 211 377 голосов, у Феди — на 1962 меньше. А у занявшего третье место в народном голосовании пса Торина 15 823 голоса — вот такой отрыв!

- Результат фантастический! Такой уровень поддержки нельзя было оставить незамеченным! — пишут организаторы конкурса. — Поэтому в порядке исключения оргкомитет учредил приз «Во благо других...». Кубок из красного дерева вручат хозяевам на торжественной церемонии награждения лауреатов четвертого сезона международной премии.

Конкурс заставил понервничать, зато показал, насколько велика народная любовь к серому котику из Сальска. Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Те, кто голосовал за Федю — это не просто наши подписчики или болельщики. Это наши люди! Те, кто подбадривал каждый день, кто вдохновлял снимать новые федины приключения и успокаивал, когда ранили колкие комментарии, - Наталья с дрожью в голосе благодарит группу поддержки. - Вы настоящая семья, даже в Интернете!

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