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Дом. Семья1 февраля 2023 9:50

Хозяйка кота-блогера Феди, номинированного на международную премию, рассказала, как он стал одним из лучших в мире

Наталья Жданова рассказала, что сделает хвостатая звезда в случае победы
Кристина Круговых
Кошачий гений, миллионер по просмотрам в соцсетях, плейбой и филантроп - номинирован на престижную международную премию. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Кошачий гений, миллионер по просмотрам в соцсетях, плейбой и филантроп - номинирован на престижную международную премию. Фото: ЖДАНОВА Наталья

У фанатов мировой звезды — кота-блогера Феди из Ростовской области — на улице праздник. Любимчик Интернета номинирован на престижную международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Серый скромняга с вечно удивленной мордочкой покорил публику от Британских островов до Японских полтора года назад. За то, что гонорары от рекламы он направляет на благотворительность, котофея поставили в один ряд с героическими котами и собаками. Хозяйка хвостатой звезды Наталья Жданова рассказала, что сделает Федя, если станет самым-самым в мире.

Любитель наблюдать за птичками в окно вдохновляет подписчиков каждый день и содержит приют на 50 хвостов. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Любитель наблюдать за птичками в окно вдохновляет подписчиков каждый день и содержит приют на 50 хвостов. Фото: ЖДАНОВА Наталья

ПОВЕРИЛА, КОГДА СКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Едва семья Ждановых из Сальска кое-как привыкла к мировой славе своего домашнего любимца, как в дверь постучала номинация на престижную международную премию.

- Отвезла детей в школу, а тут соседка звонит: «Федю твоего по телевизору показывали! На международную премию номинирован!» - вспоминает Наталья. - Я сначала ничего понять не могла, а потом вспомнила, что в начале ноября получала письмо от организаторов, что мы были в лонг-листе, я поблагодарила и как-то в куче дел это забылось, а теперь точно поверила.

Котоняньку Красавчика тоже можно было бы номинировать на премию. Но он скромно продолжает воспитывать трехлетнего кошачьего ребенка.

Котоняньку Красавчика тоже можно было бы номинировать на премию. Но он скромно продолжает воспитывать трехлетнего кошачьего ребенка.

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ

Номинантами на премию «Мой ласковый и нужный зверь» становятся животные, которые совершили важные и достойные поступки, истории которых рассказали в СМИ, и они больше всего тронули читателей. Федя попал в число 19 финалистов и оказался в одном ряду с котом Пузиком из Саратова, спасшим хозяев при пожаре. До последнего этапа также дошли пес Паломо из Мексики, который не дал погибнуть пожилому хозяину, и даже домашняя крыса Рэтти из Великобритании, не давшая сгореть своему человеку.

- Номинанты все очень достойные. Нам приятно быть в одном ряду с такими героями, для нас это большая честь, - с гордостью признается котомама. - Больше всего впечатлила история немецкой овчарки Сармата, который погиб в зоне спецоперации, спасая боевого товарища. И шахтинского котика Мурзика, который спас хозяев от ядовитой змеи. Вот и верь после этого, что коты — эгоисты.

Федя парень положительный: где положат - там и лежит. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Федя парень положительный: где положат - там и лежит. Фото: ЖДАНОВА Наталья

А еще котомама восхищается лабрадором Фредом из Великобритании, который взял под опеку 15 утят, оставшихся без матери.

- Получается, нашего кота Красавчика, который стал нянькой Феде с самых первых дней, учил его всем кошачьим премудростям и, можно сказать, вырастил такую звезду, тоже можно было на премию номинировать, - шутит Наталья.

Федя не стесняется показаться помятым по утрам, за честность подписчики его и полюбили.

Федя не стесняется показаться помятым по утрам, за честность подписчики его и полюбили.

ДЕНЕГ НЕ ДАЮТ. ТАК ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?

Шансы на победу есть у всех. Но что будет, если Федя все-таки выиграет? Судя по положению конкурса, победителям денежная премия не положена — только диплом. Хозяева не уверены, но надеются, что известность и народная любовь кота вырастет, и тогда он сможет больше зарабатывать. Нет, не для покупки навороченных когтеточек, а для приюта на 35 кошек и 15 собак, который содержит мама Натальи — Вера в городе Котельниково Волгоградской области.

- Мечта одна — помогать приюту, чтобы там у нас наладилась ситуация. Федя на рекламе зарабатывает. Я ему тоже помогаю, чтобы хватало на питание животным на месяц, - рассказывает хозяйка кота-благотворителя. - А еще там все нужно чинить, и начать с летнего домика, в котором обитают животные, сделать будки для собак, вольеры. Нужны огромные вложения, но это наши цель и мечта.

Кот-блогер свои скромные гонорары отправляет на приют для хвостатых в город Котельниково. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Кот-блогер свои скромные гонорары отправляет на приют для хвостатых в город Котельниково. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Несмотря на мировую известность, Федя - миллионер только по просмотрам, но далеко не рублевый. Доход — от 15 тысяч в месяц на рекламе. Хозяйка признается — не коммерсант, но ради маминых кошек и собак старается.

- В декабре подписчики заказывали календари с фотографиями Феди — мы заработали 15 тысяч. Сейчас в Санкт-Петербурге продаем мерч — пока выходим в ноль, - делится Наталья.

Кто бы ни победил, хозяева рады и горды за то, что их серенький Федя не только умиляет людей, но вдохновляет и реально помогает — кормит 50 своих хвостатых сородичей.

Мама Натальи - Вера Александровна закупает субпродукты по 50 кило за раз, чтобы кормить животных. Фото: ЛОМАКИНА Вера

Мама Натальи - Вера Александровна закупает субпродукты по 50 кило за раз, чтобы кормить животных. Фото: ЛОМАКИНА Вера

А ВЫ ЗНАЛИ?

В конкурсе есть также специальная номинация «В ответе за тех». В нее включают людей, которые больше других отличились в вопросах защиты животного мира. Приятно в числе финалистов увидеть дончан. Спасатели ГО и ЧС города Шахты достали из трубы высотой четыре метра кроху-котенка, которого кто-то бросил туда и оставил погибать.

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