Хозяйка кота-блогера Феди, номинированного на международную премию, рассказала, как он стал одним из лучших в мире

Кошачий гений, миллионер по просмотрам в соцсетях, плейбой и филантроп - номинирован на престижную международную премию. Фото: ЖДАНОВА Наталья

У фанатов мировой звезды — кота-блогера Феди из Ростовской области — на улице праздник. Любимчик Интернета номинирован на престижную международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Серый скромняга с вечно удивленной мордочкой покорил публику от Британских островов до Японских полтора года назад. За то, что гонорары от рекламы он направляет на благотворительность, котофея поставили в один ряд с героическими котами и собаками. Хозяйка хвостатой звезды Наталья Жданова рассказала, что сделает Федя, если станет самым-самым в мире.

Любитель наблюдать за птичками в окно вдохновляет подписчиков каждый день и содержит приют на 50 хвостов. Фото: ЖДАНОВА Наталья

ПОВЕРИЛА, КОГДА СКАЗАЛИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ

Едва семья Ждановых из Сальска кое-как привыкла к мировой славе своего домашнего любимца, как в дверь постучала номинация на престижную международную премию.

- Отвезла детей в школу, а тут соседка звонит: «Федю твоего по телевизору показывали! На международную премию номинирован!» - вспоминает Наталья. - Я сначала ничего понять не могла, а потом вспомнила, что в начале ноября получала письмо от организаторов, что мы были в лонг-листе, я поблагодарила и как-то в куче дел это забылось, а теперь точно поверила.

Котоняньку Красавчика тоже можно было бы номинировать на премию. Но он скромно продолжает воспитывать трехлетнего кошачьего ребенка.

БОЛЬШАЯ ЧЕСТЬ

Номинантами на премию «Мой ласковый и нужный зверь» становятся животные, которые совершили важные и достойные поступки, истории которых рассказали в СМИ, и они больше всего тронули читателей. Федя попал в число 19 финалистов и оказался в одном ряду с котом Пузиком из Саратова, спасшим хозяев при пожаре. До последнего этапа также дошли пес Паломо из Мексики, который не дал погибнуть пожилому хозяину, и даже домашняя крыса Рэтти из Великобритании, не давшая сгореть своему человеку.

- Номинанты все очень достойные. Нам приятно быть в одном ряду с такими героями, для нас это большая честь, - с гордостью признается котомама. - Больше всего впечатлила история немецкой овчарки Сармата, который погиб в зоне спецоперации, спасая боевого товарища. И шахтинского котика Мурзика, который спас хозяев от ядовитой змеи. Вот и верь после этого, что коты — эгоисты.

Федя парень положительный: где положат - там и лежит. Фото: ЖДАНОВА Наталья

А еще котомама восхищается лабрадором Фредом из Великобритании, который взял под опеку 15 утят, оставшихся без матери.

- Получается, нашего кота Красавчика, который стал нянькой Феде с самых первых дней, учил его всем кошачьим премудростям и, можно сказать, вырастил такую звезду, тоже можно было на премию номинировать, - шутит Наталья.

Федя не стесняется показаться помятым по утрам, за честность подписчики его и полюбили.

ДЕНЕГ НЕ ДАЮТ. ТАК ЗАЧЕМ УЧАСТВОВАТЬ?

Шансы на победу есть у всех. Но что будет, если Федя все-таки выиграет? Судя по положению конкурса, победителям денежная премия не положена — только диплом. Хозяева не уверены, но надеются, что известность и народная любовь кота вырастет, и тогда он сможет больше зарабатывать. Нет, не для покупки навороченных когтеточек, а для приюта на 35 кошек и 15 собак, который содержит мама Натальи — Вера в городе Котельниково Волгоградской области.

- Мечта одна — помогать приюту, чтобы там у нас наладилась ситуация. Федя на рекламе зарабатывает. Я ему тоже помогаю, чтобы хватало на питание животным на месяц, - рассказывает хозяйка кота-благотворителя. - А еще там все нужно чинить, и начать с летнего домика, в котором обитают животные, сделать будки для собак, вольеры. Нужны огромные вложения, но это наши цель и мечта.

Кот-блогер свои скромные гонорары отправляет на приют для хвостатых в город Котельниково. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Несмотря на мировую известность, Федя - миллионер только по просмотрам, но далеко не рублевый. Доход — от 15 тысяч в месяц на рекламе. Хозяйка признается — не коммерсант, но ради маминых кошек и собак старается.

- В декабре подписчики заказывали календари с фотографиями Феди — мы заработали 15 тысяч. Сейчас в Санкт-Петербурге продаем мерч — пока выходим в ноль, - делится Наталья.

Кто бы ни победил, хозяева рады и горды за то, что их серенький Федя не только умиляет людей, но вдохновляет и реально помогает — кормит 50 своих хвостатых сородичей.

Мама Натальи - Вера Александровна закупает субпродукты по 50 кило за раз, чтобы кормить животных. Фото: ЛОМАКИНА Вера

А ВЫ ЗНАЛИ?

В конкурсе есть также специальная номинация «В ответе за тех». В нее включают людей, которые больше других отличились в вопросах защиты животного мира. Приятно в числе финалистов увидеть дончан. Спасатели ГО и ЧС города Шахты достали из трубы высотой четыре метра кроху-котенка, которого кто-то бросил туда и оставил погибать.

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