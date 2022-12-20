Звезда соцсетей кот Федя вляпался в неприятности и потерял модельный вид

Котолюбимчик с фанатами по всему миру вляпался по самые уши. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Беда пришла откуда не ждали. Мировая звезда соцсетей — кот-блогер Федя спокойно себе готовился к Новому году. Позировал на фото и видео, вдохновляя хозяйку создавать календари на грядущий 2023-й. Но один случай заметно подпортил настроение его домашним людям и фанатам тоже. Федя в прямом смысле вляпался в неприятности. Хозяйка кота-блогера Наталья Жданова, не переставая успокаивать котейку, поделилась, в чем беда.

Картонка исполнила мечту всех фанатов - прицепилась к Феде. Фото: ЖДАНОВА Наталья

«СЧИТАЛСЯ ХИЩНИКОМ ЧИСТО ФОРМАЛЬНО»

Никогда ранее Федя не обращал внимания на всякую живность, которой предостаточно у хозяев во дворе. А однажды люди сами поймали дома мышь и показали ее, бегающую в прозрачном ведре, своему любимцу. Но он даже не остановил на ней взгляд! Мышка благополучно была выпущена на волю, а Федя считался хищником чисто формально.

Федя был шокирован, напуган, подстрижен, но не пострадал. Фото: Кристина Круговых

- Но теперь Федя открыл для себя существование другой формы жизни, видимо, как носителя полезных для него калорий. Раньше «крякал» на птичек у нас только Красавчик, у которого неоднократно их и отбирали, кстати (успевали до фатальных увечий). Красава - ловчий парень, несколько раз приносил мышей к порогу соседки (обидно, что не мне, конечно, ну ладно), - делится Наталья.

- Федя «закрякал» впервые в свои три года, и это не может меня не радовать, как любую мать, когда ребенок сказал первое слово или пошел, - смеется сальчанка. - Поэтому даже в блоге решила увековечить «наши» успехи — яжмать, яжблогер как-никак!

Внеплановый душ котофей переносит хорошо: привык с детства купаться часто, когда лапами по миске с едой ходил. Фото: Личный архив героя публикации

ДУМАЛ, ЧТО «УГОЩЕНИЕ» — ДЛЯ НЕГО

С птичками разобрались. Мыши тем временем, не почувствовав в котофее авторитет, вели самый разгульный образ жизни — бегали по дому, где хотели. Пришлось ставить ловушку — картонку с угощением в середине, вокруг которого по кругу был разлит клей. Федя и его котонянька Красавчик обычно обходили такие стороной. Но в этот раз кот-блогер, видимо, подумал, что вкусненькое в ловушке приготовлено специально для него. Мгновение, и...

Матерь котья! Федя в расстроенных чувствах и картонкой на боку скачет по комнате и не может избавиться от балласта. Приставучий предмет намертво зацепился за бок и нервирует котозвезду.

"Опять купать будете?!" Фото: ЖДАНОВА Наталья

Федя с картонкой на боку, может, и выглядел солиднее, будто папку с документами несет, но непрошеный аксессуар котофея нервировал. Пришлось хозяевам проводить целую операцию, чтобы обеспечить «свободу попугаям!»

- Один - успокаивал, второй - отвлекал, третий - снимал, а я ножничками отстригала шерсть. Судя по стрижке, которая получилась, звания «Парикмахер года» мне не видать как Феде своих ушей, - котомама и жалеет своего подопечного, и смеется.

Красавчик: "Что-то три года назад тебя легче было в порядок привести!" Фото: ЖДАНОВА Наталья

«ЗАТО ТЕПЕРЬ ЕСТЬ РАБОЧАЯ СТОРОНА!»

Но легким испугом и одним лишь косметическим недочетом Федя и его люди не отделались. Клей хорошо схватил шерсть и просто водой с мылом его было не вывести.

- Почитали в интернете, что надо сначала место с клеем обработать подсолнечным маслом, а уже потом вымывать шампунем для котов. Правда, пришлось делать это неоднократно — слишком крепко схватился клей, - разводит руками хозяйка.

После всех страданий Федя обрел "рабочую" сторону для фото. Фото: ЖДАНОВА Наталья

И вот вместо фирменной шелковистой шерстки Федя «блистал» облезлым видом, будто ему не остатки клея выводили, а блох. Но потихоньку он приходит в себя, переставая шокировать верных фанатов. Тут, конечно, Красавчик постарался: вылизывал ему шерстку, будто мама своему котенку.

- Зато теперь ясно, где у Феди «рабочая сторона» для фотографий, пока шубка не отрастет, - смеется Наталья.

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