Пушист, косоглаз и содержит приют на 50 хвостов: звездный кот Федя из Ростовской области отмечает день рождения

Праздник с настоящим тортом и гостями - у людей не каждый год так бывает! Фото: ЖДАНОВА Наталья

27 августа у фанатов кота Феди из Сальска большой праздник — пушистику исполнилось три года. Звезда интернета, котолюбимчик, о котором пишут СМИ от Великобритании до Японии, обзавелся как минимум сотней тысяч поклонников. Ему посвящают стихи, в честь него делают игрушки. Сейчас Федя не только в мимишных видео снимается, но и содержит приют на 50 хвостов. Расскажем, как из котенка-инвалида вырос такой герой.

ТОРТ ИЗ ПАШТЕТА И ГОСТИ

У этого кота с вечно удивленной мордочкой (хозяйка поправляет — лица!) все как у людей: на день рождения — гости, подарки и даже торт! Хозяйка Наталья Жданова нарядила самого Федю и его котоняню Красавчика в нарядные галстуки-бабочки. При параде джентльмены встретили гостью — соседскую кошку Мотю. Сначала все осмотрели подарок от одного из фединых поклонников — добротный кошачий домик, а потом хозяйка вынесла торт из паштета для котят, украшенного витаминками и лакомствами.

Хозяйка приготовила тортик из паштета для котят с кошачьими лакомствами. Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Отпраздновали на славу, им все понравилось. Они даже не стали играть с подарками — сильно наелись и валялись. Правда Мотя убежала быстро, она не любит долгих посиделок, - с улыбкой рассказывает Наталья.

Хозяйка заметила, что парни вели себя достаточно прилично: год назад сильно испачкались, а в этот раз ели аккуратно, все по этикету.

- Красавчик уступил место молодежи, пока Федя со своей любимой женщиной трапезничали. Все уткнулись моськами в одну тарелочку и громко чавкают — значит, угощение понравилось.

ПОДАРКИ ДЛЯ ПРИЮТА

Феде нередко шлют подарки фанаты, и его домашним даже стало тесно.

- У него уже две лежанки, две когтеточки. Все красивое, но негде это ставить — дом у нас небольшой. Думаю, может, часть подарков отправить в приют для кошек и собак, который Федя помогает содержать, - делится Наталья.

А лучший подарочек для Феди — внимание приюту, который содержит мама Натальи Вера. Там сейчас живут 35 котов и 15 собак. В августе поклонники пушистого передали 20 пакетов наполнителя для лотков, потихоньку высылают деньги на стерилизацию питомцев.

Федя проверяет домик, который ему в подарок прислал один из поклонников. Фото: ЖДАНОВА Наталья

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

За этот год Федя уже успел добиться многого. Во-первых, стал помогать содержать приют для животных.

- Люди нас поддержали, когда мы разместили в мае пост о том, что одной из собачек требуется срочная операция, - говорит хозяйка. - Точно не считали, но примерно до 70 тысяч рублей прислали.

На средства от неравнодушных бабушка Вера закупает субпродукты и лекарства для животных.

- Непросто справляться ей в 64 года, но за счет того, что часто заказывает те же субпродукты по сто килограммов, договорилась на доставку. Правда много чего приходится таскать самой, ей нужен еще трехколесный велосипед для взрослых, но пока средств нам хватает только на корм.

Второе значимое событие — первая любовь и разбитое сердце. Всем своим обаянием и невинным взглядом Федя пытался добиться расположения пушистой трехцветной Моти из соседнего двора, но его любовь была стерилизована и к звезде равнодушна.

- После кастрации он к Моте уже равно тепло относился. Теперь она реже приходит, он поостыл — отпустило парня.

"Прошу к столу!" Фото: ЖДАНОВА Наталья

НАПРАВИЛ ЛАПЫ К ВЕТЕРИНАРУ

Третье достижение — кот-блогер пережил операцию. Его кастрировали в Ростове.

- Он стал спокойнее, более домашним. На улицу выходит ненадолго, - делится наблюдениями котомама. - А вот Красавчик как свободный ветер — на ужин даже не дозовешься.

Кстати, в день операции Федя заставил хозяйку и ветеринаров понервничать.

- Ему не рекомендованы стрессы и слишком подвижные игры, Феденька может запыхаться и устать.

Поэтому усатый инфлюенсер мяукает во всеуслышание: котикам нужно вовремя обращаться к ветеринарам и своих домашних людей тоже выгонять к врачам.

КАК НАСТОЯЩИЙ КОТ!

На счету Феди и четвертое достижение, о котором мечтали все подписчики серого пушистика, держа за него кулачки. Кот запрыгнул на подоконник! У парня с детства проблемы с координацией, и это для него — огромный прогресс.

Стильные парни. Фото: ЖДАНОВА Наталья

- Стал лазать по окнам как настоящий кот! - радуется котомама. - Залезает на окно за швейным столом, чтобы полежать. Правда, может раскидать мои катушки, когда утром открою дверь, а он так рвется навстречу маме, в глаза заглядывает, на руки просится. Ну как на такого злится?! Собираю катушки, обнимаемся, мурлычем.

А еще хозяйка шутит, что кот у нее хоть и полубританец, которые известны своей холодностью к людям, вышел с русским характером. Ко всем домочадцам он относится с большой любовью.

ЗВЕЗДЫ МОГЛО И НЕ БЫТЬ?

А самое главное — Федя вдохновляет людей. Одна из его подписчиц ВКонтакте Наталья Мохова, например, посвящает котолюбимчику стихи под каждым новым постом. Влюбленные в милую мордочку, то есть в лицо, фанаты сделали с ней уже пару наборов стикеров в Телеграме.

- У него детская внешность и поведение как у ребенка. Наивный удивленный взгляд, короткие лапки — это слишком мило, - объясняет Наталья. - Поэтому Феде все прощается абсолютно. Что бы он ни натворил, а он любит ходить прямо по миске с едой, например, сделает это настолько нечаянно, что невозможно на него злиться.

Именинник и гости остались довольны угощением. Фото: ЖДАНОВА Наталья

Сложно представить, но тысячи поклонников по всему миру могли и не узнать об этом которебенке, но Феде повезло.

- Нам тоже повезло. Сначала я очень убедительно предлагала котенка своей подруге, а когда у него умерла мама, оставила. Как подумаю, что я его бы отдала, страшно становится. И не знала бы всего этого счастья, что он нам приносит.

КОТ РАЗВИВАЕТ БЛОГ

В планах фединых людей — развивать блог. С тех пор, как больше года назад о нем написали мировые СМИ, количество поклонников у него сильно прибавилось.

- В одной из соцсетей у нас уже 96 тысяч подписчиков — идем на сотку! Даже не верится, и блогером себя не считаю, - делится Наталья. - Веду федин блог интуитивно без всяких правил.

Сейчас всю свою милоту и обаяние Федя пустил на то, чтобы его подопечным хвостам в приюте у бабушки Веры помогли как можно больше людей. Вечно удивленный кот продолжает исследовать этот мир, радовать своих домашних и поклонников по всему миру.

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