Обвиняют в госизмене и грозят тюрьмой: мошенники придумали новый способ обмана ростовчан

Мошенники придумали новый способ выманить у людей деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области появился новый вид мошенничества, сообщает донской главк. По данным ведомства, людям звонят незнакомцы, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и обвиняют дончан в госизмене.

СТАРАЮТСЯ СИЛЬНЕЕ ЗАПУГАТЬ

- Злоумышленники заявляют, что с карты собеседника сделан перевод в иностранную военную организацию, - говорят в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

При этом обманщик грозит тем, что человека посадят на 15, а то и на все 20 лет в тюрьму.

- Как правило, таким громким заявлением аферисты приводят жертву в замешательство. Человек чувствует себя растерянно и продолжает слушать собеседника, - поясняют в региональном управлении МВД.

Следом начинается «второй акт». Псевдоправоохранитель заявляет, что в этой афере замешан сотрудник банка. Мошенник убеждает собеседника, что работник финансовой организации получил доступ к счету и украл деньги. Затем спрашивает, сколько денег на счету лежит у абонента.

ПЕРЕВОДЯТ НА «БАНКИРА»

Позже тональность диалога меняется. Запугав дончанина большими сроками, ему предлагают помочь следствию. Человека переводят якобы на разговор с «сотрудником службы безопасности банка».

Второй аферист, представляющийся банкиром, просит собеседника перевести сбережения на «специальные подконтрольные счета», чтобы «мошенники» не смогли больше совершать переводы с карты.

- Если аферисты понимают, что человек не располагает нужной суммой, они настаивают на оформлении кредита, аргументируя это тем, что данная операция поможет «вычислить» работника банка, который якобы завладел персональными данными клиента и украл у него деньги, - продолжают в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Как только человек перевел деньги, мошенники перестают выходить на связь.

«СКАЗАЛ, ЧТО РАБОАТЕТ В ФСБ»

Корреспондент «КП-Ростов-на- Дону» пообщался с ростовчанкой, которая столкнулась с такой схемой «развода».

63-летняя Екатерина Ивановна оказалась не такой простой, как рассчитывали на том конце провода. Женщина не только не перевела свои деньги мошенникам, но еще и вывела их из себя.

- Мои дети мне постоянно рассказывают, что можно стать жертвой телефонного мошенника. Да я и сама читала об этом в сети. На днях мне на сотовый позвонили с незнакомого номера. Мужчина обратился ко мне по имени и отчеству. Сказал, что работает в ФСБ и что на меня завели дело за госизмену, - говорит Екатерина Ивановна.

Пенсионерка сразу смекнула, что говорит с мошенниками.

- Я - патриот своей страны, моя совесть чиста и перед законом, и перед людьми, - продолжает женщина.- Сказала мужчине, что если ко мне есть вопросы, жду официальный вызов в отдел. Попросила прислать повестку. Он начал злиться, говорить на повышенных тонах. Грозился прислать наряд и скрутить меня.

«А КРЫМ ЧЕЙ?»

Но Екатерина Ивановна по-прежнему сохраняла спокойствие.

- Да присылайте кого угодно, - ответила она.

И тогда мужчина заявил, что посадит ее в тюрьму.

- Пошли намеки на то, что я должна перевести ему деньги, иначе меня отправят в колонию. А я просто спросила: «А Крым чей?». Все. На этом он бросил трубку, - добавила ростовчанка.

А в донском главе еще раз напомнили, что сотрудники правоохранительных органов, а также работники банка никогда не запрашивают персональные данные по телефону.

Не переводите деньги на незнакомые вам счета, обратно они уже не вернутся. Не оформляйте кредитные займы по указке звонящего, обратитесь в банк и уточните всю необходимую вам информацию, - прокомментировали в полиции.

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