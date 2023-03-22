«Возвращаются домой спустя 80 лет»: Останки пятерых красноармейцев-штурмовиков обнаружили в Ростовской области

В 2023 году экспедиция началась на безымянной высоте у села Берестово. Фото: Андрей Кудряков.

В Куйбышевском районе Ростовской области стартовала экспедиция ростовского поискового отряда «Миус-Фронт». В поисках свидетельств времен Великой Отечественной войны участники движения изучили окрестности села Берестово, где в августе 1943 года бойцы Красной Армии попытались прорвать немецкую линию обороны.

О том, что уже удалось обнаружить в зоне проведения экспедиции, кто были те бойцы, которые сложили здесь свои головы, а также как поисковики работают сегодня над сохранением истории на Донбассе, «КП — Ростов-на-Дону» рассказал руководитель отряда Андрей Кудряков.

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ПОГИБЛИ

По словам поисковика, целью экспедиции стали поиск и обнаружение без вести пропавших командиров Красной армии.

- Наша 124-я экспедиция началась на Безымянной высоте у села Берестово, которое во время Великой Отечественной войны считалось непреступным для немцев, но которое им ценой невероятных потерь удалось все-таки взять 19 августа 1943 года, - уточнил собеседник. - Советская штурмовая группа, которая ворвалась на эту высоту, была подвергнута бомбардировке, ударам артиллерии и авиации немцев. Практически все ребята, которые закрепились на этой высоте и держали ее, погибли.

Во время раскопок поисковиками были обнаружены останки останки красноармейцев. Предстоит откопать еще десятки погибших бойцов.

"ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ ДО КОНЦА"

- Поднимая одного за другим участников штурмовой группы, мы представляли, кем же были эти героические люди, - написал ростовский поисковик на своей странице в соцсети. - Совсем еще молоденький юноша 18 лет, а рядом с ним - взрослый с подсумками полными патронов, хорошо экипирован, опытный, сразу видно. Чуть сбоку, в воронке, еще один под два метра воин, лежит будто вот-вот пойдет в атаку. Сбоку от него совсем невысокого роста солдатик, обхвативший голову руками, да так и погибший от взрыва снаряда. Они выполнили свой долг до конца. Ребята из штурмовых групп возвращаются домой спустя 80 лет.

Поисковики нашли останки защитников села Берестово. Фото: Андрей Кудряков.

Обнаруженные останки пятерых бойцов Красной Армии будут перезахоронены на Аллее Памяти комплекса «Самбекские высоты» в августе 2023 года. Кроме того, поисковики с помощью нейросети восстановят фотографии погибших красноармейцев. Эти снимки будут созданы на основе данных, снятых с черепов и костей красноармейцев. Исследователи надеются, что родственники погибших смогут опознать их по этим портретам погибших.

Сейчас раскопки на Безымянной высоте, а также в других местах, где с 1941 по 1943 годы шли ожесточенные бои, продолжаются.

НАХОДКИ ПЕРЕДАЮТ В МУЗЕЙ

Сейчас ростовские поисковики занимаются не только поиском свидетельств Великой Отечественной войны, но и современных событий, происходящих на Донбассе.

- Все находки с мест боев на Донбассе мы передаем в музей Южного Военного округа в Доме Офицеров, - рассказал Андрей Кудряков. - Среди новых экспонатов музея оказались предметы униформы, вооружения, экипировки наемников и нацформирований, идеологические материалы нацистов, тактические знаки и шевроны.

ПОПАЛИ ПОД ОБСТРЕЛ

А недавно, во время своего пребывания на Донбассе, участники поискового отряда стали героями документального фильма «Добровольцы. Воспоминания о будущем».

- Фильм снимается в самых горячих точках Донбасса, - уточнил руководитель отряда. - В нем будут показаны настоящие воины, которые сделали свой выбор и решили посвятить свою жизнь защите родины и мирных жителей нашей страны. Участники съемочной группы вместе с кинокамерами привезли на передовую подарки, собранные волонтерами.

Все находки будут отправлены в музей Южного Военного округа. Фото: Андрей Кудряков.

Во время работы над кинолентой в зоне проведения специальной операции съемочная группа попала под обстрел. Киношники брали интервью у 18-летнего добровольца из донского региона. В этот момент их заметили с беспилотника и скорректировали минометный огонь. После этого примерно в 10 метрах от документалистов прозвучало несколько взрывов. Однако все успели укрыться. Данный момент попал на камеру и теперь войдет в фильм.

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