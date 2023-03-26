Уж замуж невтерпеж: истории ростовчанок, которые решились сделать предложение своим мужчинам

Ростовчанка приметила будущего мужа будучи преподавателем в училище. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помолвка - один из самых счастливых моментов в жизни. Но что делать, если годы летят, а благоверный все никак не решается на «вместе и навсегда». Пообщались с жительницами Ростова и области, которые первыми сделали предложение руки и сердца своим избранникам.

Собеседницы рассказали, как решились на такой шаг, что сказали окружающие, а главное - как отреагировали женихи.

ЛИБО СВАДЬБА, ЛИБО ПРОЩАЙ

- Наша история началась еще в техникуме, - с улыбкой вспоминает руководитель отдела загс в Батайске Наталья Тулина. – Любимому на тот момент было 24 года, мне - 23. Он - студент заочного, я - методист и преподаватель социальных дисциплин.

Знаю, звучит, как сюжет лиричного романа, но такая уж интересная жизнь. Как сейчас помню: в один из дней спокойно себе оформляла студенческие. Для каждого нужно было вырезать и вклеить фотографию. Тут попалась на глаза фотокарточка одного красавчика. Едва на нее посмотрев, подумала: «О, а этот ничего такой, симпатичный! Еще и фамилия звучная - Тулин». Ирония заключается в том, что уже вечером я встретила его в местном кафе, так и закрутилось.

Наталья считает, что союз без регистрации - это детский сад. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спустя всего несколько месяцев, он говорит: дорогая Наташа, давай жить вместе. Но я дама принципиальная: никакого совместного быта, пока не женишься на мне! Даже будучи молодой девушкой, я понимала, что союз считается полноценным, лишь когда скреплен печатью. Без регистрации - все это детские игры: так что либо свадьба пела и плясала, либо прости-прощай.

Но Саша оказался не из робкого десятка: дескать, хочешь замуж, скорей одевайся, идем подавать заявление. И через полгода мы стали счастливыми молодоженами.

ЗАХОТЕЛА - ПОЗВАЛА

После такой истории возникает логичный вопрос: ну, а как же мечты о романтичном предложении, розах и заветной коробочке?

– Да никак, - с иронией продолжает Наталья. – Никогда не жалела, что момент Х вышел нестандартным. Наоборот, это же так круто, захотела замуж, сама и позвала. Все! К чему ждать по 10 лет? И тут дело не в романтичном моменте, а в том, что рядом отныне будет крепкое плечо и опора.

Иногда не надо ждать удобного момента, нужно просто действовать. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мы вот с Сашей вместе без малого 20 лет. И за все это время я точно поняла, что балом правит забота, трепетное отношение и вклад в семью. Порой думаю, если бы дала слабину в моменты сложностей, никогда бы не узнала, какого классного мужа обрету в будущем.

А вообще с годами убеждаюсь: чем дольше люди в отношениях, тем реже они потом женятся. Все потому, что в так называемом «гражданском браке» пары уже успевают пройти самые разные этапы. В какой-то момент у них возникает вопрос: ну, и зачем тогда печать, вроде же и так нормально жили?

На самом деле, официальный брак – это вообще другой уровень ответственности. Причем дело не только в юридических преимуществах, коих реально много, а скорее в самоощущении. После долгожданного Мендельсона у влюбленных даже на подсознательном уровне меняется подход к жизни. Такова уж природа.

Так и мы познавали друг друга, уже будучи счастливыми женатиками. Было все: горести, радости, кризисы и медовые месяцы. Чтобы ни происходило, оба понимали: прежде всего, нужно уметь прощать, слушать и договариваться.

Даже свадьбу вопреки приметам сыграли в мае. В это время погода просто невероятно дивная. Теплый воздух пропитан ароматами цветущей вишни, чистые облака, словно с полотен Левитана - ну, просто сказка! К тому же, как человек православный во все эти глупые присказки не верю. Счастье уж точно не зависит от месяца регистрации. Тут дело в ежедневной работе над отношениям. Чтобы что-то получить, нужно несомненно что-то вложить. В первую очередь - любовь и умение слушать и слышать.

«ТАК И БЫТЬ, СОГЛАСЕН!»

Похожей историей делится и ростовчанка Виктория.

- Произошло все 15 мая 2015 года. В тот день мы должны были отпраздновать пятилетие со дня встречи. Справедливости ради надо сказать, что мой мужчина не очень-то и романтичный - как истинный представитель точных наук, говорит только конкретно и по факту.

Ростовчанка выкрикнула своему любимому слова любви и сделала предложение. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

С одной стороны, это хорошо - никаких пустых слов и обещаний. С другой - вместо цветов на все праздники получаю только полезные подарки: гладильная доска вместо косметики, книга взамен кольца, ну и прочие радости жизни с физиком. На самом деле, думала, что спустя столько лет Вадим уже, наконец, решится сделать предложение, еще и дата такая красивая.

Как дама наивно полагающая, что ее скоро позовут замуж, решила подготовиться заранее. Сделала маникюр, купила парадное платье, зарезервировала столик в ресторане. Ну вот, все: сегодня это точно произойдет. Ну, и что вы думаете? Пришли, отужинали, бокальчиками чокнулись и, казалось бы, кульминация так близко... Самое время встать на одно колено. Он выдвигает стул. Мое сердце начинает биться с бешеной скоростью.

Правда, вместо вопроса на миллион, суженный произносит: ну чего ты сидишь, поехали уже. Как бы сказали подростки? Это просто фиаско, братан! Не выдержав напряжения, кричу на весь ресторан: «Может, ты уже женишься на мне в конце-то концов?!» Любимый покраснел, я тоже. Спустя минуту гробовой тишины Вадик произносит: «Хотел сделать это дома в уединенной атмосфере, ну, раз замуж невтерпеж, то так и быть, согласен».

Девушка уверена, что и сама в состоянии сделать мужчине предложение. Фото: Иван МАКЕЕВ

"МНЕ ДЛЯ ТЕБЯ НИЧЕГО НЕ ЖАЛКО"

О личной драме, а может и комедии рассказала и юрист Маргарита.

- На самом деле, моя жизнь напоминала фильм про Бриджет Джонс. Да, да, все именно так: "Всем привет, я Рита, 32 года, трудоголик с тремя котами, ипотекой и нерешительным мужиком". Сюжет избитый, но по-прежнему очень знакомый для многих. Ровно по этому же сценарию обстоят дела и с суетливыми родственниками. Мои не упускают возможности напомнить про одинокую старость, безымянный палец без кольца и, конечно же, детородный дедлайн.

В этой истории радует только то, что у меня хотя бы есть мужчина. Да, не очень перспективный, зато надежный. Вместе мы уже третий год. Съехались почти сразу, а вот с предложением Дима все тянул. Если честно, такой расклад не очень-то расстраивал. Ну, не замужем и ладно.

Некоторые решаются на предложение из-за безысходности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правда, такая ситуация по-прежнему не устраивала маму с бабулей. Обеспокоенные ситуацией на одном из семейных ужинов даже посетовали мне самой сделать предложение: мол, ну ты же у нас и так феминистка, от такого хуже точно не будет. Сначала, конечно, посмеялась, но через день-два серьезно задумалась: может, и правда, пора?

Утром едем с любимым на работу, по радио играет песня из «Титаника». В начале припева поворачиваюсь к нему и говорю: «Дима, женись на мне! Тебе что жалко что ли?». На что суженный кивнул: мол, мне для тебя ничего не жалко.

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