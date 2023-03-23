В Калмыкии на 12 лет осудили мужчин, избивших друга чайником и сковородой

После падения с четвертого этажа 52-летний мужчина скончался на месте. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Элисте осудили двух местных жителей, которых обвиняли в том, что они избили и выбросили мужчину из окна многоэтажки, и тот скончался от полученных травм. А его товарищи, с которыми он в тот вечер выпивал, стали фигурантами уголовного дела.

С момента трагедии прошло больше года, и, наконец, суд присяжных озвучил свой вердикт. Подробностями дела, в котором появились новые подробности, поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

БИЛИ ЧАЙНИКОМ И СКОВОРОДКОЙ

Все произошло еще в декабре 2021 года. Как установили следствие и суд, в ночь на 12 декабря местные жители находились в комнате общежития. Два товарища помладше - 37 и 38 и один постарше - 52 лет решили сообразить на троих.

Посреди застолья они повздорили. Местные рассказывают, что даже кто-то из них на имущество другого глаз положил. Дошло до того, что двое более молодых, по версии следствия, сговорились от старшего избавиться. И стали бить его тем, что под руку подвернулось, да потяжелее. На кухне нашлись сковородка и чайник.

Все происходило в здании общежития в первом микрорайоне Элисты. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Когда несчастный перестал сопротивляться, нападавшие схватили его и уже лежавшего на полу вытолкнули в открытое окно четвертого этажа. Позже судмедэксперты подтвердят: от полученных при падении травм он скончается на месте.

- В отношении двух мужчин было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное группой лиц», - рассказали в следкоме Калмыкии.

ДО ЭТОГО ГРАБИЛ МАГАЗИН

В ходе расследования стало известно о еще одном факте о тогда еще одном из подозреваемых. Меньше чем за месяц до трагедии один из них отправился в супермаркет, где взял со стеллажа бутылку водки. Да только не пошел оплачивать товар на кассу, а спрятал его под куртку и направился к выходу. Нарушение заметила директор магазина и перегородила ему дорогу. Мужчина просто оттолкнул ее и пытался бежать. Но в итоге бутылку унести не удалось — бутылку заставили вернуть другие работники магазина.

Во время следственного эксперимента было показано, как мужчину тащили к окну.

- В отношении мужчины было возбуждено еще и уголовное дело по статье «Покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья», - продолжили в СК. - Доказательства были признаны большинством голосов коллегии присяжных заседателей достаточными для вынесения обвинительного приговора двум местным жителям по обеим статьям.

То есть оба были признаны виновными в убийстве, а один из них — в грабеже.

Уже на основании обвинительного вердикта Верховный суд Республики Калмыкия вынес свой приговор. Одному из подсудимых назначено наказание сроком 12 лет 8 месяцев лишения свободы, а второму — 12 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

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