Отбили прохожие: как в Таганроге у администрации отсудили 100 тысяч за нападение собаки на школьника

Собака набросилась на школьника из Таганрога
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Ростовской области 12-летний мальчик стал жертвой нападения беспризорной дворняги. Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, ребенок шел в школу, когда прямо на него из подворотни выскочила стая собак.
ПРОХОЖИЕ ОТОГНАЛИ ПСА
Псов было много, но лишь один из них оказался агрессивным. Собака сходу бросилась на ученика, вцепилась мальчику в кисти, а затем стала кусать за живот, плечи...
Ребенку повезло, что дело происходило утром, когда на улице было много людей. Прохожие отогнали пса от школьника, после чего вызвали врачей и позвонили маме ученика.
- Неизвестно, чем это все могло бы закончиться, если бы сыну не помогли люди, - позже скажет женщина.
В больнице врачи осмотрели ребенка и приняли решение о том, что ему необходима госпитализация. Юному пациенту пришлось принимать препараты против бешенства. А еще подросток после случившегося отчаянно боится собак, даже самых маленьких и безобидных.
Мама пострадавшего мальчика написала жалобу в прокуратуру.
ВЫИГРАЛИ СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В СУДЕ
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ЧП произошло в районе улицы Спортивной, около стадиона «Торпедо».
- Такая ситуация возникла из-за непринятия муниципалитетом должных мер по отлову животных без владельцев, - пояснили там. - По словам местных жителей, в этом районе постоянно бегают стаи бродячих псов.
В итоге надзорное ведомство подало иск в суд на администрацию города с требованием компенсировать моральный вред, причиненный пострадавшему.
- Судом исковые требования были удовлетворены. В пользу ребенка взыскано 100 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило, - прокомментировала помощник прокурора Таганрога Юлия Четверикова.
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