Верные собаки сутки не давали погибнуть 72-летнему охотнику из Ростовской области, пока не прибыл поисковый отряд

Голодные и напуганные собаки не бросили обездвиженного хозяина, а согревали своим теплом полтора дня. Фото: Борис КОКУРИН

Эта история поистине восхищает и еще раз доказывает, насколько верными могут быть братья наши меньшие. В Ростовской области, в Миллеровском районе, две собаки больше суток грели своим теплом хозяина, спасая от верной гибели. 72-летний мужчина выехал на охоту и взял с собой двух четвероногих друзей. И когда его разбил инсульт, именно собаки помогли продержаться человеку до прибытия подмоги.

Подробности произошедшего читателям "КП - Ростов-на-Дону" рассказал собственный источник, знакомый с ситуацией.

УЕХАЛ НА ОХОТУ И НЕ ВЕРНУЛСЯ

Еще в среду, 21 декабря, утром 72-летний любитель охоты выехал на своей «Ниве» с двумя охотничьими собаками — лайкой и гончей — отправился на природу. Примерно в десяти километрах от дома он оставил машину и успел пройти с собаками по полям еще километр-полтора, пока не упал на землю у тернового куста. Верные собаки, поняв, что хозяин не может встать, остались лежать с ним и согревали своим теплом.

Верные друзья помогли хозяину дожить до больницы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Когда вечером муж не вернулся домой, супруга забила тревогу — позвонила в полицию. Стражи порядка ездили по проселочной дороге, искали пропавшего, но в темноте ничего не увидеть, и в два часа ночи поехали домой, чтобы в шесть утра возобновить поиски.

Мужчину искали несколько групп полицейских, спасатели, волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Юг», даже - с помощью вертолета. Поиски с воздуха показали, где стоит его машина.

- Разбили участок на квадраты и сначала ехали, а потом - шли. Дело в том, что ночью было примерно минус один-два градуса, а днем потеплело до плюс одного, поэтому по грязи только пешком можно было пройти, - рассказывает местный житель.

СОБАКИ ГРЕЛИ И ОХРАНЯЛИ ХОЗЯИНА

Найти человека в камуфляже на поле было бы не так просто. Но как только приблизились полицейские, голос подали собаки. Это было около часа дня на следующий день после того, как мужчина пропал.

- Они залаяли громко, и тогда деда быстро нашли. Лежал он в поле, рядом - небольшая терновая заросль. Как шел, так у куста и упал. Рядом с ним лежали охотничьи собаки — лайка и гончая, - описывает ситуацию очевидец.

Сначала животные не подпускали к хозяину людей: скалили зубы, лаяли. Тогда помогли местные охотники и егерь, которые тоже участвовали в поисках.

Животных покормили и отвезли домой. Фото: Евгения ГУСЕВА

- Собаки голодные — хлеба им дали. Они к людям подошли, потом запустили их в «Ниву» погреться. Лайка даже ластилась потом к чужим, - вспоминает собеседник.

Тогда полицейские смогли подойти к охотнику. Сняли свои куртки и накрыли мужчину, чтобы быстрее согреть.

- Он был в сознании, разговаривал до самой больницы, речь была разборчивая. Говорил, что он Михалыч, - вспоминает наши источник. - Сначала по просьбе сжал правой рукой кисть, а левой, говорит - «не могу», не двигалась она у него. То есть это мог быть инсульт.

«СЕЙЧАС ОТЛЕЖУСЬ, И ОТМЕТИМ!»

Мужчина, пролежав около полутора суток, насквозь промерз и сильно дрожал. Страшно представить, как бы ему пришлось без верных четвероногих друзей, которые грели его своим теплом.

Вызывать «скорую» из районной больницы и ждать, что она примчит по полям, где грязи по колено, - значило бы потерять драгоценное время и трясти больного по бездорожью. Местные рассказали, что на место прибыл вертолет: две минуты и приземлились на аэродроме, а там уже ждали медики. Еще минут десять — и мужчина в больнице.

- Он до последнего руку ребятам сжимал. Говорил: «Все нормально. Сейчас отлежусь, и соберемся, отметим, что вы меня нашли!» - говорит собеседник.

Чтобы быстрее доставить охотника в больницу, на подмогу пришел вертолет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СКОНЧАЛСЯ СПУСТЯ СУТКИ

На место прибыли родственники. И хотя дончанин был после инсульта, сильно замерз, но все ожидали благополучного исхода.

- Мужчина - крепкий на вид. Без ран, без повреждений, - вспоминают медики. - Его трясло — сильно был замерзший. А когда сделали КТ, подтвердился инсульт. За время, которое он находился без медицинской помощи, сильно ослаб.

Но, спустя сутки в больнице мужчины не стало. Сказались последствия инсульта и потерянное драгоценное время, пока он пролежал в поле.

После этой истории у местных жителей остаются неоднозначные чувства. Всем очень жаль, что мужчина не выдержал испытаний и скончался, но людей восхищает преданность собак. В холоде, голодные — они не оставили хозяина, а грели его, пока их не нашел поисковый отряд, Хозяйскую «Ниву» отогнали домой, а лайку и гончую вернули родным.

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