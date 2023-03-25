Стоит ли бояться неуязвимого для антибиотиков туберкулеза, объяснила врач-инфекционист из Ростова

Врачи бьют тревогу: болезнь встречается нередко, а многие рентген легких десятками лет не делали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Кажется, туберкулез — это болезнь из позапрошлого века. Именно из-за него женщины стали подшивать юбки повыше: до этого малые дети, которые цеплялись за мамины юбки в пол, тянули руки в рот, а потом заболевали и погибали от туберкулеза. Все потому, что ткань собирала с земли все плевки, среди которых были и от больных людей.

И вот теперь, в 2023 году, читателей «КП — Ростов-на-Дону» не на шутку взволновала новость о том, что в регионе начали регистрировать случаи заболевания людей неуязвимым для антибиотиков туберкулезом. Насколько страшен черт и как вообще обстоит ситуация с этой болезнью, рассказала врач-инфекционист Виктория Беспалова.

«МОЖЕТ И НЕ ЗНАТЬ, ЧТО БОЛЕН»

Несмотря на то, что возбудитель туберкулеза — палочку Коха — открыли еще в 19 веке и давно нашли эффективное лечение, медики до сих пор бьют тревогу. Недуг, от которого страдают легкие, суставы, кости, кожа, глаза и другие органы, до сих пор широко распространен.

Доктор рекомендует взрослым делать флюорографические или рентгеновские снимки легких не реже, чем раз в два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- По последним данным, в России живут около 80 тысяч больных туберкулезом, и среди них около двух тысяч детей до 14 лет, - комментирует Виктория Эдуардовна. - Широкое распространение связано с особенностью инфекции. Человек может и не знать, что он болен и долго выделять в окружающую среду палочку, заражая других.

В группе риска — малыши, пожилые люди, хронические больные с ослабленным иммунитетом, а также медработники, которые общаются с большим количеством людей.

НЕ ЗАВИСИТ ОТ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА

Заражение происходит воздушно-капельным путем, так что старая-добрая социальная дистанция и маски — наши лучшие друзья. Также возможно заражение в быту, в том числе через пищу.

Сохранить здоровье поможет укрепление иммунитета и своевременное обращение к врачу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Заболеть может любой, вне зависимости от социального статуса. В моей практике был пятилетний мальчонка из благополучной семьи, которого привели родители на прием с симптомами ОРВИ. И только рентген показал туберкулез, - рассказывает врач.

КАК РАСПОЗНАТЬ И КАК ЛЕЧИТЬ

Чтобы распознать туберкулез, не нужно дожидаться такого страшного симптома как кровь в мокроте.

- Повышенная утомляемость, слабость, плохой аппетит и снижение веса, невысокая температура — 37,3-37,5 градусов, потливость - первые тревожные звоночки. Если такое состояние не проходит в течение месяца-двух - это повод обратиться к врачу, - говорит доктор.

Сегодня туберкулез успешно лечится, успокаивает специалист. Но лечение будет долгим и непростым. Тут-то некоторые пациенты сталкиваются с устойчивой формой болезни, которую антибиотики не берут.

Болезнь может поразить человека вне зависимости от его социального статуса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Например, назначают пациенту терапию на несколько месяцев, а ему полегчало, и через месяц он бросил. Или, наоборот, из-за побочных эффектов, которые возникают при лечении туберкулеза, перестал принимать препараты. Сделал перерыв, чтобы дать организму «отдохнуть», - разводит руками врач. - В итоге возбудителя болезни не уничтожили, и он стал к лекарствам устойчив. И, когда человек все-таки соберется с мыслями лечение продолжать, ему ранее выписанные препараты могут уже не помочь.

ПРОФИЛАКТИКА НА РАЗ-ДВА-ТРИ

То есть ситуация с «супербактерией», в первую очередь, может быть опасна для тех, кто уже болеет и не выполняет предписания врача. А как всем остальным обезопасить себя от туберкулеза?

- У нас детям на 3-7 день после рождения делают прививку БЦЖ до выписки из роддома: то есть не выпускают в мир, пока не защитили от туберкулеза. Повторно прививают в 6-7 лет, - напоминает Виктория Беспалова. - С годика ребенку ежегодно до самой школы делают пробу Манту, а в школе Диаскинтест - тест для диагностики туберкулеза.

Врач призывает не заниматься самолечением. Фото: Александр ГЛУЗ

УЖЕ ИНФИЦИРОВАНЫ

Также врач развеяла детский миф, что слишком большое пятно при пробе Манту — это страшно.

- Паниковать не стоит. Дело в том, что по данным ВОЗ, треть жителей мира инфицированы микобактериями. То есть когда-то наш организм встретил их, но иммунитет победил, - объясняет врач. - В этом случае в штатном порядке обращаетесь к врачу на дообследование. Педиатр может отправить ребенка сделать рентген. При необходимости нужно будет посетить фтизиатра.

Ну а взрослых доктор призывает делать флюорографию или рентген легких каждые два года.

- И чем дольше тянете, тем больше людей можно заразить. Многие не делают рентген десятилетиями, не ходят на диспансеризацию, если работодатели не требуют. Это нужно в первую очередь для себя, - говорит доктор.

Ну а чтобы уберечься от заражения, доктор рекомендует укреплять иммунитет, разнообразно питаться, следить за своим здоровьем и своих близких.

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