В Ростовской области семьянин под ником «Мальвина» совратил школьницу

Родные девочки написали заявление в полицию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области житель одного из районов, 42-летний мужчина, растлевал в интернете девочку – подростка из другого региона страны, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника, дончанин, о котором все отзывались как о хорошем семьянине, завел в одной из соцсетей страницу. Вот правда на аватарке он поставил не свое фото, а снимок какой-то девочки, а ник придумал «Алина Мальвина».

НЕДЕТСКАЯ ПЕРЕПИСКА

По словам источника издания, в свободное от работы на заводе время, улучив момент, когда жены нет рядом, дончанин начинал писать 13-летней девочке, которая живет в другом регионе.

Планомерно мужчина свел переписку к пошлым предложениям. Так, он попросил девочку прислать ему снимки в обнаженном виде.

По всей видимости, подросток не догадывалась, что общается со взрослым мужчиной.

Его просьбу она выполнила, а через время об этом узнали родители. По предварительным данным, они решили проверить компьютер дочери и обнаружили там взрослый контент.

ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Родные написали заявление в правоохранительные органы региона. Злоумышленника быстро вычислили. Мужчина сказал правоохранителям, что фото просил для себя, а не для продажи любителям подобного контента.

Но это не спасло его от уголовного преследования.

В отношении подозреваемого завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица».

Если дело дойдет до суда, а его вину признают, мужчина может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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