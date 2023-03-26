В Ростовской области семьянин под ником «Мальвина» совратил школьницу

Родные девочки написали заявление в полицию
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области житель одного из районов, 42-летний мужчина, растлевал в интернете девочку – подростка из другого региона страны, рассказал источник издания в правоохранительных органах региона.
По словам собеседника, дончанин, о котором все отзывались как о хорошем семьянине, завел в одной из соцсетей страницу. Вот правда на аватарке он поставил не свое фото, а снимок какой-то девочки, а ник придумал «Алина Мальвина».
НЕДЕТСКАЯ ПЕРЕПИСКА
По словам источника издания, в свободное от работы на заводе время, улучив момент, когда жены нет рядом, дончанин начинал писать 13-летней девочке, которая живет в другом регионе.
Планомерно мужчина свел переписку к пошлым предложениям. Так, он попросил девочку прислать ему снимки в обнаженном виде.
По всей видимости, подросток не догадывалась, что общается со взрослым мужчиной.
Его просьбу она выполнила, а через время об этом узнали родители. По предварительным данным, они решили проверить компьютер дочери и обнаружили там взрослый контент.
ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
Родные написали заявление в правоохранительные органы региона. Злоумышленника быстро вычислили. Мужчина сказал правоохранителям, что фото просил для себя, а не для продажи любителям подобного контента.
Но это не спасло его от уголовного преследования.
В отношении подозреваемого завели дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего лица».
Если дело дойдет до суда, а его вину признают, мужчина может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.
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