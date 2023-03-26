В Калмыкии 17-летний подросток задохнулся угарным газом в гостях у дедушки и бабушки

Когда подросток долго не выходил из ванной, родные забеспокоились. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Большое горе пришло в одну из семей Калмыкии и всерьез напугало родителей региона. Родители потеряли любимого сына. Юноша не болел — более того, был спортсменом и радовал всех успехами. А не стало его в самый неожиданный момент, когда он приехал погостить к бабушке с дедушкой. 17-летний парень задохнулся от угарного газа. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

Трагедия в семье произошла за неделю до нового года, 25 декабря 2022-го. 17-летний Коля (имя изменено — прим. ред.) гостил у бабушки и дедушки. Парень — радость родителей. И товарищи, и педагоги о нем говорили только хорошее. Очень активный, занимался спортом.

По версии следствия, Коля набрал ванную, чтобы искупаться. Но, когда подросток долго не выходил, родные насторожились. Стали звать по имени, но он не отвечал. Тогда открыли дверь и зашли в ванную комнату. Парень лежал в воде без сознания и признаков жизни уже не подавал — надышался угарным газом, заполнившим комнату.

Приехавшим на вызов медикам скорой помощи осталось только констатировать смерть подростка.

Вся семья была безутешна, но правоохранительные органы были вынуждены возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

- Следователями было установлено, что в нарушение договора, заключенного еще пять лет назад между домовладельцем и газовым эксплуатационным хозяйством, о ежегодном техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, с 2021 года ТО должностными лицами не проводилось, - прокомментировали в следкоме Калмыкии.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Прибывшим на место медикам оставалось только констатировать смерть ребенка. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К сожалению, отравления угарным газом из-за неисправного газового оборудования встречаются и в донском регионе. Специалисты газовых служб связывают это либо с тем, что оборудование устанавливают кустарным способом, не привлекая специалистов с должным уровнем допуска, или вовсе игнорируют сроки ТО. Так, в новогодние каникулы в начале 2021 года в Сальске Ростовской области обнаружили семью из четырех человек, задохнувшуюся угарным газом. Люди жили в съемном жилье, и позже выяснится, что газовое оборудование было установлено там с нарушениями.

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