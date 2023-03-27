Сити-менеджер Алексей Логвиненко: «Ростов не приемлет артистов, не поддерживающих спецоперацию»

Глава рассказал, что позицию администрации и жителей донесли до организаторов концертов еще в прошлом году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ростове один за другим отменяются концерты артистов, которые не поддерживают СВО. Жители донской столицы сами открыто говорят о том, кого они не рады видеть на ростовской сцене. Пишут в телелеграм-каналах представителей власти, обращаются к властям на своих страницах в соцсетях и через посты в городских пабликах. Ростовчане объясняют изменение отношения к исполнителям, на концерты которых раньше пошли бы с удовольствием, позицией звезд, выступающих против проведения специальной военной операции на Украине.

Власти города прислушались к мнению своих жителей. Так, за последнее время были отменены концерты Александра Реввы, Валерия Меладзе, Машины Времени, Мумий Тролля, ДДТ, последним отменили выступление Ани Лорак.

- Ростовчане не приемлют выступления в нашем городе артистов, выступающих против проведения специальной военной операции, - заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко. - Администрация города еще летом прошлого года донесла до организаторов концертов свою жесткую позицию и мнение ростовчан.

Сейчас ростовчане возвращают билеты организаторам. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители донской столицы сразу же начали активно обсуждать заявление главы администрации.

- Все правильно. Пусть зарабатывают в других местах, - пишет читатель одного из городских пабликов.

- Музыка — вечна! - не может поверить в случившееся другая дончанка.

- Как они даже могли планировать свои выступления в России? - удивляется другая подписчица. - Им должен быть запрет, чтобы людям даже жаловаться не приходилось.

Напомним, концерты некоторых исполнителей и коллективов были анонсированы еще до начала пандемии и несколько раз переносились. С началом спецоперации, когда была приостановлена работа аэропорта Платов, не все артисты согласились ехать в Ростов наземным транспортом и перенесли выступление на следующий год. Теперь же ростовчане сами говорят, кого хотят видеть на сцене в родном городе, а кому больше не рады.

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