Ростовчане вернули в семью собаку, которая пробежала двадцать километров, пытаясь догнать уезжающих хозяев

Пес по кличке Чарли доказал свою любовь и преданность. Фото: официальная группа волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

В Ростовской области как только не поддерживают волонтеры сообщества «Неравнодушные» вынужденных переселенцев! Добровольцы не только привозят людям гуманитарную помощь, но и помогают им разыскать питомцев, которые потерялись во время обстрелов или эвакуации.

«СЛОЖНО ПРЕДСТАВИТЬ ЧУВСТВА ЛЮДЕЙ»

Страшные приключения маленького рыжего песика по кличке Чарли началась весной. Тогда, рассказывают добровольцы, российские военные, как могли, спасали жителей Мариуполя.

- Кто-то отдавал свои сухпайки, кто-то организовывал эвакуацию, прикрывая собой горожан. Сложно представить чувства людей в те страшные весенние месяцы. Также трудно представить, что чувствовали хозяева Чарлика, когда их собрались вывозить из Мариуполя, но при этом сразу сказали, что собаку они взять с собой не смогут, - говорят добровольцы.

Хозяева Чарли понимали, что главное — спасти людей, поэтому сели в боевую машину, захватив лишь документы.

- Людей вывозили на БТР, - поясняют активисты.

А маленький Чарли, видя, что его семью увозят, со всех сил побежал на своих коротких лапках за машиной. Двадцать километров пес мчался вслед за БТР.

Теперь питомец и хозяева снова вместе! Фото: официальная группа волонтерского сообщества "Неравнодушные" в "ВК"

«ЭМОЦИИ ХОЗЯЕВ В ТОТ ДЕНЬ ЗАШКАЛИВАЛИ»

Когда опасность обстрелов миновала, людей привезли в небольшой поселок, там их уже ждал автобус для дальнейшей эвакуации.

- И там уже хватило места для маленького героя. Казалось бы, самое страшное позади, но, когда приехали в следующий на маршруте пункт, — село Безыменное, людям вновь сказали, что питомцев брать нельзя, - говорят донские волонтеры.

Мы не беремся судить, почему, и не даем оценку этим действиям. Мы не знаем, почему так происходило. Возможно, на то были свои причины. Зато мы понимаем, что эмоции хозяев в тот день зашкаливали. Чарли приютили люди из поселка, пообещали заботиться о песике, - продолжают активисты.

А хозяева рыжего маленького смельчака заверили, что они обязательно вернутся за своим питомцем.

«МАЛЫШ ЗАСЛУЖИЛ ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»

Обстрелы, жизнь в подвалах и постоянный страх остались позади, и семья из Мариуполя начала осваиваться на новом месте. Как только бытовые вопросы были решены, вынужденные переселенцы стали думать, как же теперь вернуть Чарли.

В одном из чатов случайно увидели информацию о волонтерах и сразу же связались с ним.

Добровольцы, узнав об истории Чарли, пообещали привезти его хозяевам.

- Не будем рассказывать о всех сложностях. Скажем только итог - все удалось. Мы съездили в тот поселок и разыскали Чарлика. Сейчас он живет со своей семьей. Малыш заслужил свое право на счастье. Вот такие они - собачья любовь и преданность, - рассказали активисты.

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