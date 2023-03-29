130 тысяч, невеста и патент: в Ростовской области канал незаконной миграции организовали с помощью фиктивной женитьбы

Женщина находила невест для фиктивного брака работникам торговли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудники Управления ФСБ по региону пресекли канал незаконной миграции из ближнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Помощь» оказывалась в определенной профессиональной среде, работникам которой предлагались услуги «брачного агента». Рассказываем подробности.

БЕЗ КЛЯТВ И МАРША МЕНДЕЛЬСОНА

Жительница Ростова нашла свою золотую жилу, зарабатывая на мигрантах из ближнего зарубежья. За «скромную» плату, в 130 тысяч рублей, она предлагала гражданам одной из бывших союзных республик закрепиться в России. Но «помогала» не всем подряд, а именно людям из числа работников торговли - получить трудовой патент либо разрешение на временное пребывание в Российской Федерации.

Методы у женщины были простые, но работающие. Патент или разрешение «клиенты» получали через клятвы в вечной любви и марш Мендельсона но не в жизни, а на бумаге — заключали фиктивный брак с гражданками России, которых и находила ушлая ростовчанка. Она же оформляла фиктивную регистрацию по месту жительства.

Вскоре о преступной схеме стало известно сотрудникам ФСБ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Когда правоохранительным органам стало известно о незаконной схеме, в отношении женщины на основании всех задокументированных эпизодов было возбуждено два уголовных дела по статье «Организация незаконной миграции».

После расследования дело было передано в Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону. Учитывая все доказательства, подсудимая была признана виновной, и ее приговорили к 1 году и 1 месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Что касается граждан ближнего зарубежья, незаконно получивших разрешение на временное пребывание в России, то они осуждены по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» за использование заведомо подложных свидетельств о заключении брака. Им назначено наказание в виде штрафов.

ВЫ ПЛАТИТЕ — ТЕСТ НАПИШЕМ САМИ

Напомним, в январе в Ростове пресекли крупный канал незаконной миграции, через который преступники легализовали в России работу около 3 600 иностранцев, рассказали в МВД России.

По версии следствия, сотрудники коммерческого центра тестирования для мигрантов за деньги выдавали иностранцам сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства нашей страны. При этом, уточнили правоохранители, экзамены проводились формально, а тесты заполняли не мигранты, а сами сотрудники центра. В устной части теста предлагались подсказки с транскрипцией на родном языке испытуемых.

Предварительно, доход от незаконной деятельности составил свыше 24 млн рублей.

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